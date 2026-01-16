SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Casa Branca anunciou nesta sexta-feira (16) os nomes que compõem o chamado Conselho da Paz, órgão presidido por Donald Trump para supervisionar o governo tecnocrático da Faixa de Gaza. Como parte do acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas, a facção deixará de governar o território palestino e deve se desarmar -a viabilidade da última exigência ainda é incerta.

Farão parte do conselho o secretário de Estado americano, Marco Rubio; o ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair; os enviados de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff e Jared Kushner; o bilionário americano Marc Rowan; o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga; e o assessor de Trump Robert Gabriel.

O órgão estará acima do chamado Comitê Nacional para o Governo de Gaza (NCAG, em inglês).