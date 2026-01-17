SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A líder interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, destituiu o empresário colombiano Álex Saab do cargo de ministro da Indústria após decidir pela fusão do Ministério do Poder Popular para as Indústrias e Produção Nacional com o Ministério do Comércio Nacional. A medida foi anunciada na sexta-feira (16), por meio das redes sociais da venezuelana.

Com a reestruturação administrativa, as duas pastas passaram a ser comandadas por Luis Antonio Villegas. A destituição ocorre em meio ao aumento da pressão de Washington sobre Caracas, intensificada após os ataques registrados em 3 de janeiro.

Acusado por autoridades dos Estados Unidos e por governos de outros países, como a Colômbia, de atuar como "laranja" em esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro, Álex Saab foi preso em 2020, em Cabo Verde, pelos Estados Unidos, durante governo de Joe Biden.

Em 2023 foi libertado pelas autoridades americanas como parte de um acordo bilateral que resultou na libertação de dez cidadãos americanos detidos na Venezuela.

Em outubro de 2024, Nicolás Maduro nomeou Saab ministro da Indústria.