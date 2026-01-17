SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo Donald Trump fez uma publicação em português nas redes sociais ameaçando estrangeiros que pretendem entrar nos Estados Unidos. A mensagem diz que quem "roubar os americanos" será preso e enviado de volta a seu país de origem.

"Se você vier aos Estados Unidos para roubar os americanos, o presidente Trump vai te jogar na cadeia e te mandar de volta para o lugar de onde você veio", afirma a publicação, compartilhada pelo Departamento de Estado em seu perfil oficial em língua portuguesa.

O post é acompanhado de uma imagem do presidente Trump com a mensagem: "Envie-os de volta". A mensagem também foi replicada em outros idiomas, como inglês e espanhol.

A declaração reflete a ampla repressão do governo federal a imigrantes, que conta com batidas de agentes sem identificação em cidades por todo país e a deportação até mesmo de pessoas com vistos válidos. A gestão Trump também adotou uma política mais rigorosa na concessão de vistos, com verificação de redes sociais e triagem expandida dos candidatos.

O post foi feito um dia após a Casa Branca suspender a emissão de vistos para cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil. A medida vale para quem pretende morar nos EUA -ou seja, não se aplica a turistas, estudantes em intercâmbio e trabalhadores que atuarão no país por tempo determinado, por exemplo.

Uma série de fatores, incluindo saúde, idade, proficiência em inglês e situação financeira, seriam levados em consideração para a análise dos vistos. Países como Somália, Rússia, Afeganistão, Irã, Iraque, Egito, Nigéria, Tailândia e Iêmen também aparecem na lista.