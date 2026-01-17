CAMPINAS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A FAA (Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, na sigla em inglês) emitiu alertas para que companhias aéreas adotem cautela em voos sobre o México, países da América Central e áreas da América do Sul diante do risco de atividades militares e interferência em sistemas de navegação.

Avisos, conhecidos como Notices to Airmen (NOTAMs), abrangem o espaço aéreo do México, da América Central, além do Equador, da Colômbia e de partes do Oceano Pacífico Oriental. Segundo a agência, as medidas começaram a valer nesta sexta-feira (16) e terão duração de 60 dias. As informações são da agência Reuters e da Al-Jazeera.

FAA informou que os avisos não configuram proibição de voos e se aplicam exclusivamente a operadores dos Estados Unidos. Alertas foram divulgados em meio ao aumento da presença militar americanos na região, após operações recentes na Venezuela e declarações do presidente Donald Trump sobre a possibilidade de novas ações militares em países vizinhos.

Governo mexicano afirmou que o alerta tem caráter preventivo. Segundo a presidente Claudia Sheinbaun, em declaração dada ontem, as operações de aviação no México seguem sem alterações.

No mês passado, um avião da JetBlue com destino a Nova York realizou uma manobra evasiva para evitar uma possível colisão com uma aeronave-tanque da Força Aérea dos EUA. O voo havia partido de Curaçao e sobrevoava uma área a cerca de 60 quilômetros da costa da Venezuela.