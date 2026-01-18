SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escreveu em um artigo publicado no jornal americano The New York Times que a captura de Nicolás Maduro e o ataque dos Estados Unidos à Venezuela representam "um capítulo lamentável na contínua erosão do direito internacional e da ordem multilateral".

O texto também diz que o futuro do país latino-americano, assim como o de qualquer outro, "deve permanecer nas mãos de seu povo" e que a América Latina e o Caribe têm "próprios interesses e sonhos a defender".

Intitulado "Esse Hemisfério pertence a todos nós", o artigo foi publicado neste domingo (18) pelo veículo americano. Numa provável referência ao ditador chavista, Lula diz que líderes de países "podem ser responsabilizados por ações que minam a democracia e os direitos fundamentais".

"Nenhum líder detém monopólio sobre o sofrimento de seu povo. Mas não é legítimo que outro Estado arrogue para si o direito de fazer justiça", afirma, acrescentando que "ações unilaterais" ameaçam a estabilidade do mundo.

"É particularmente preocupante que tais práticas estejam sendo aplicadas à América Latina e ao Caribe. Elas trazem violência e instabilidade a uma parte do mundo que busca a paz por meio da igualdade soberana das nações, da rejeição ao uso da força e da defesa da autodeterminação dos povos", continua o petista.

Citando a Venezuela especificamente, Lula diz que "somente um processo político inclusivo, liderado por venezuelanos, conduzirá a um futuro democrático e sustentável".

"Esta é uma condição essencial para que os milhões de cidadãos venezuelanos, muitos dos quais estão temporariamente acolhidos no Brasil, possam retornar com segurança ao seu país."


