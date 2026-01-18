SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A emissora francesa de televisão TF1 divulgou um vídeo inédito das câmeras de vigilância do Museu do Louvre, em Paris, no momento do roubo das joias da Coroa, que ocorreu em outubro do ano passado.

Nas imagens divulgadas, um dos assaltantes aparece mascarado, vestido de preto e usando um colete amarelo, em frente a uma das vitrines de exposição da galeria de Apolo, onde as peças levadas estavam expostas.

O homem então utiliza uma máquina para serrar parte da estrutura e dá socos no vidro, em uma tentativa de quebrá-lo.

O assalto ocorreu à luz do dia de 19 de outubro de 2025, meia hora após a abertura do museu. Quatro homens utilizaram um elevador de carga e uma minisserra elétrica para cometer o crime, numa ação que durou apenas sete minutos.

O acervo levado incluía peças que pertenceram à imperatriz Maria Luísa, esposa de Napoleão Bonaparte, além de joias de Hortênsia, enteada do imperador e rainha da Holanda, e de Maria Amélia, esposa do rei Luís Felipe e última rainha da França. As joias têm valor estimado em US$ 102 milhões (R$ 549 milhões).

O episódio levantou dúvidas sobre a credibilidade do museu mais visitado do mundo como guardião de suas inúmeras obras. De 15 a 18 de dezembro, os funcionários do Louvre entraram em greve para reivindicar melhores condições de trabalho e recursos adicionais de segurança.

O caso ocorreu um mês depois de outros roubos em museus franceses -pepitas de ouro desapareceram do Museu de História Natural de Paris e porcelanas chinesas foram levadas de um museu em Limoges.