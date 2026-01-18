SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo dois trens de alta velocidade deixou ao menos cinco mortos e dezenas de feridos na tarde deste domingo (18) no município de Adamuz, na província de Córdoba, no sul da Espanha. As informações são da Reuters e do jornal espanhol El País.

Descarrilamento provocou a colisão. Segundo o El País, a Guarda Civil e o serviço de emergências da Andaluzia informaram que ao menos 25 pessoas ficaram gravemente feridas e que equipes de resgate foram mobilizadas para retirar passageiros presos nos vagões. Um dos trens, da empresa Iryo, transportava cerca de 300 pessoas, e as causas do descarrilamento ainda são desconhecidas, segundo informações oficiais divulgadas até o momento.

Trens seguiam para destinos diferentes. A administradora da infraestrutura ferroviária, Adif, informou que o trem da Iryo havia partido de Málaga às 18h40 (14h40 em Brasília) com destino à estação Puerta de Atocha, em Madri, e que o acidente ocorreu às 19h39, na altura de Adamuz. Os vagões 6 e 8 do trem Alvia - o outro envolvido -, que seguia para Huelva, foram os mais atingidos, e duas das vítimas estavam no trem da Iryo e três no Alvia.

Autoridades locais relataram cenário crítico. O prefeito de Adamuz, Rafael Moreno, afirmou ter sido um dos primeiros a chegar ao local, acompanhado pela polícia local, e descreveu uma situação de "forte impacto", com moradores e gestores públicos auxiliando os passageiros enquanto aguardavam a chegada de ônibus para o deslocamento dos sobreviventes.

Colisão pode não ter sido frontal. Segundo o prefeito, a impressão inicial é de que o choque entre os dois trens foi lateral, e não frontal, já que não havia vagões totalmente esmagados, embora ele tenha ressaltado que a visibilidade era limitada porque o acidente ocorreu à noite.

Governo espanhol acompanha o caso. O ministro dos Transportes, Óscar Puente, deslocou-se ao centro de emergências da Renfe, na estação de Atocha, em Madri, e o primeiro-ministro Pedro Sánchez afirmou que o governo trabalha com as autoridades e os serviços de emergência para prestar auxílio aos passageiros e às famílias das vítimas.

Testemunhas relataram momentos de tensão. Um jornalista da RTVE que estava em um dos trens afirmou que o impacto foi tão forte que pareceu um terremoto, e descreveu horas de incerteza até a chegada do socorro e a definição de como os passageiros seriam transportados em ônibus.

Passageiros foram evacuados e linha suspensa. A Adif informou que todos os ocupantes dos dois trens precisaram ser retirados e que bombeiros e equipes médicas seguem atuando no local. A circulação na linha de alta velocidade entre Madri e a Andaluzia foi suspensa por causa do acidente, enquanto o restante da rede ferroviária espanhola opera normalmente.