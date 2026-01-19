SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump disse nesta segunda-feira (19) que a Dinamarca não foi capaz de "afastar a ameaça russa da Groenlândia". A declaração foi publicada em sua rede Truth Social. No post, o líder cita a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e afirma que "agora é a hora" para uma ação ser feita.

"A Otan tem dito à Dinamarca, por 20 anos, que "vocês precisam afastar a ameaça russa da Groenlândia." Infelizmente, a Dinamarca não conseguiu fazer nada a respeito. Agora é hora, e isso será feito!!! Presidente Donald J. Trump", afirmou na publicação.

Desde que voltou ao poder, há um ano, Trump reiterou em várias ocasiões sua ambição de tomar o controle da Groenlândia, hoje território autônomo dinamarquês. Ele disse que conseguiria isto "de uma maneira ou de outra" para frear o avanço da Rússia e da China no Ártico.

O presidente afirma que a ilha é vital para a segurança dos EUA devido à sua localização estratégica e aos grandes depósitos minerais.

Sob o escopo das ameaças do presidente americano de anexar o território, oito países da Europa saíram em defesa da Groenlândia neste domingo (18), assinando uma declaração em conjunto em que dizem estar comprometidos com a segurança do território no Ártico.

Além da própria Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Holanda, Noruega, Suécia e Reino Unido assinam o documento.

"Como membros da Otan [aliança militar do ocidente], estamos comprometidos em fortalecer a segurança no Ártico como um interesse transatlântico compartilhado", diz a declaração.

"Ameaças tarifárias minam as relações transatlânticas e correm o risco de provocar uma perigosa espiral descendente", afirma ainda o texto, em referência à nova ameaça de Trump de impor tarifas a aliados que se opõem à proposta de anexação da Groenlândia pelos Estados Unidos.