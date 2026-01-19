SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O porta-voz do Kremlin anunciou nesta segunda-feira (19) que o presidente Vladimir Putin foi convidado por Donald Trump para integrar o chamado Conselho da Paz, órgão criado para supervisionar o governo tecnocrático da Faixa de Gaza.

Segundo o porta-voz Dmitri Peskov, Moscou está analisando a proposta. O presidente americano enviou o convite a líderes de diversos países, incluindo o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o argentino Javier Milei.

A criação do conselho faz parte da segunda fase do plano de paz dos EUA para a região. O órgão será presidido pelo próprio Trump, mas os detalhes sobre o seu funcionamento ainda não estão claros.

Segundo a agência Bloomberg, o governo Trump pretende exigir o pagamento de ao menos US$ 1 bilhão dos países com assento permanente em um conselho de paz mais amplo, que incluiria o grupo responsável por Gaza.

As decisões seriam tomadas por maioria, com direito a um voto para cada Estado-membro, mas todas dependeriam da aprovação final do presidente americano.

Na sexta, Trump anunciou primeiro nomes que vão compor o grupo. A lista inclui o secretário de Estado americano, Marco Rubio; o ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair; os enviados de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff e Jared Kushner (este, genro de Trump); o bilionário americano Marc Rowan; o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga; e Robert Gabriel, assessor de Trump.

O conselho estará acima do chamado Comitê Nacional para o Governo de Gaza (NCAG, em inglês), liderado por Ali Shaath, ex-ministro dos Transportes da Autoridade Palestina, entidade que governa parcialmente a Cisjordânia ocupada. Nascido em Khan Yunis, na Faixa de Gaza, Shaath será responsável pela reconstrução do território palestino, em ruínas após dois anos de bombardeios de Israel.