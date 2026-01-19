SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 29 anos foi preso após matar três turistas a tiros em Kissimmee, na Flórida, cidade popular entre visitantes da Disney.

As três vítimas foram encontradas mortas no quintal de uma casa alugada, no sábado (17). Elas eram naturais de Ohio e tinham entre 68 e 70 anos, segundo o xerife do condado de Osceola.

O suspeito do crime, Ahmad Bojeh, foi preso pouco após os assassinatos. Ele é vizinho da casa alugada pelo trio e estava dentro de sua residência quando foi detido. Duas armas foram encontradas com o homem e a polícia analisa qual delas foi usada no crime.

A polícia não disse há quanto tempo os idosos estavam na casa e nem o que eles estavam fazendo na Flórida. A cidade de Kissimmee fica a cerca de 20 quilômetros dos resorts da Disney na Flórida e é usada por muitos visitantes como uma base para fazer turismo nos parques de diversão.

Crime foi "aleatório", informou a polícia local. Segundo o xerife Christopher Blackmon, Ahmad não teve qualquer discussão com o trio e a investigação não encontrou, até o momento, motivos aparentes para os assassinatos.

Suspeito tem histórico de crimes e foi preso em 2021 por atirar contra veículos. Na ocasião, também considerada um "crime aleatório", ele estava no estacionamento de um posto de gasolina. Um homem ficou ferido.

Homens que morreram sairiam da casa alugada um dia antes, mas precisaram adiar a partida. Segundo o canal News 6, eles ficaram mais um dia no local porque o carro que estavam usando quebrou. Uma quarta pessoa que estava no grupo foi embora na sexta-feira.

Ahmad foi apresentado a um juiz neste domingo (18), mas ficou em silêncio. Ele segue preso por triplo homicídio

Tags:

Flórida