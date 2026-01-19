SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio em um shopping na cidade de Karachi, no Paquistão, que começou no sábado (17), matou ao menos 21 pessoas. Outras 58 seguem desaparecidas. Bombeiros realizam nesta segunda-feira (19) o resgate dos corpos das vítimas entre os escombros ainda fumegantes devido ao calor das chamas.

O fogo começou no fim da noite de sábado no Gul Plaza, um complexo de vários andares com cerca de 1.200 lojas, localizado no centro histórico da cidade. As chamas se alastraram rapidamente e levaram mais de 24 horas para serem quase totalmente controladas.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram o incêndio consumindo o prédio enquanto bombeiros trabalhavam durante a madrugada. Nesta segunda, equipes passaram a resfriar a estrutura e a remover destroços, como vigas retorcidas, placas de lojas e aparelhos de ar-condicionado que desabaram sobre a rua.

Grande parte do edifício havia desmoronado até esta segunda-feira, com guindastes cercando a estrutura restante diante do risco de um novo colapso.

Familiares de pessoas desaparecidas e lojistas se reuniram ao redor local. Qasir Khan disse que sua esposa, nora e a mãe dela tinham ido ao shopping no sábado. "Os corpos sairão daqui em pedaços. Ninguém conseguirá reconhecê-los", disse Khan, criticando uma suposta demora no início das operações de resgate.

Comerciantes também lamentavam as perdas. "Vinte anos de trabalho viraram cinzas da noite para o dia", afirmou a lojista Yasmeen Bano.

Socorristas retiravam os restos humanos em sacos, com pausas para beber água para suportar o calor intenso. "Não há nenhuma parte do prédio em condições seguras para alguém sair com vida. Só um milagre", disse o presidente da ONG de gestão de desastres Alkhidmat, Sarfraz Sheikh.

O chefe do governo da província de Sindh, Murad Ali Shah, informou que ao menos 80 pessoas ficaram feridas, entre elas um bombeiro, e que 22 já receberam alta do hospital. Ele também admitiu que "house falhas". "Não posso dizer de quem é a culpa. Uma investigação será conduzida", disse Shah.

A visita do prefeito de Karachi ao local, na noite de domingo (18), foi marcada por protestos e gritos contra o governo, com críticas à demora no atendimento.

De acordo com os serviços de resgate, as autoridades receberam a primeira chamada de emergência às 22h38 de sábado do horário local, relatando que lojas do térreo estavam em chamas. Quando os bombeiros chegaram, as chamas já haviam se espalhado para os andares superiores, engolindo grande parte do edifício.

Os bombeiros disseram que a falta de ventilação do Gul Plaza fez com que uma fumaça espessa preenchesse o edifício e retardasse os esforços para alcançar as pessoas presas no interior.