SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump vinculou o fato de não ter recebido o Prêmio Nobel da Paz -vencido neste ano pela venezuelana María Corina Machado- à tentativa de anexar a Groenlândia, em mensagem ao primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store.

"Considerando que seu país decidiu não me dar o Prêmio Nobel da Paz... Eu não me sinto mais na obrigação de pensar apenas na Paz, embora ela sempre será predominante, mas posso pensar no que é bom e apropriado para os Estados Unidos da América", escreveu Trump, que adicionou: "O Mundo não está seguro a não ser que tenhamos Controle Total e Completo da Groenlândia".

Store confirmou, na manhã desta segunda, a mensagem, relatada primeiramente pela rede PBS News. Ele afirmou que recebeu o texto de Trump após enviar mensagem ao presidente americano protestando contra o anúncio de que Washington imporiam tarifas na Noruega e outros países europeus por enviarem tropas à Groenlândia.

O comitê responsável pela premiação é norueguês e, segundo Oslo, independente. Autoridades militares da Noruega afirmaram que o país vive seu pior cenário de segurança desde a Segunda Guerra Mundial e anunciaram que proprietários de imóveis e embarcações podem ter seus bens requisitados, caso o país entre em guerra.

Na mensagem a Store, Trump questionou a posse da Groenlândia pela Dinamarca e afirmou que a Otan, aliança militar ocidental liderada por Washington e fundamental para a estratégia de política externa americana desde o fim da Segunda Guerra Mundial, deveria fazer mais pelos EUA.

"A Dinamarca não pode proteger aquela terra da Rússia e da China, e em todo caso, por que eles têm o 'direito de posse? Não há documentos escritos, é só que um barco aportou lá há séculos, mas nós também tivemos barcos lá", escreveu Trump.

"Eu fiz mais pela Otan do que qualquer outra pessoa desde sua fundação, e agora, a Otan deveria fazer algo pelos Estados Unidos", afirmou o presidente americano.

A mensagem é mais um passo da escalada, até o momento retórica, de Trump contra os principais aliados dos EUA.

Após um período em que a Europa tentou aplacar o ímpeto agressivo do americano, que em seu primeiro ano de mandato aplicou tarifas comerciais tanto a rivais quanto a aliados, líderes do continente agora se deparam com ameaças existenciais com o potencial de dinamitar a aliança que balizou a história política e militar do Ocidente depois da Segunda Guerra Mundial.

Neste domingo (18), europeus saíram em defesa da Groenlândia ao anunciar envio de tropas ao território dinamarquês em declaração assinada por oito países: além da própria Dinamarca, subscrevem o documento Finlândia, França, Alemanha, Holanda, Noruega, Suécia e Reino Unido.

"Como membros da Otan, estamos comprometidos em fortalecer a segurança no Ártico como um interesse transatlântico compartilhado", diz a declaração. "Ameaças tarifárias minam as relações transatlânticas e correm o risco de provocar uma perigosa espiral descendente", afirma ainda o texto, em referência à nova ameaça de Trump de impor tarifas a aliados que se opõem à proposta de anexação da Groenlândia pelos EUA.

Mais cedo nesta segunda, Trump havia afirmado em mensagem nas redes sociais que a Dinamarca não foi capaz de "afastar a ameaça russa da Groenlândia". A declaração foi publicada em sua rede Truth Social. No post, o líder cita a Otan e afirma que "agora é a hora" para uma ação ser feita.

"A Otan tem dito à Dinamarca, por 20 anos, que 'vocês precisam afastar a ameaça russa da Groenlândia.' Infelizmente, a Dinamarca não conseguiu fazer nada a respeito. Agora é hora, e isso será feito!!!", afirmou na publicação.

Desde que voltou à Casa Branca, em janeiro do ano passado, Trump reiterou em várias ocasiões sua ambição de tomar o controle da Groenlândia, hoje território autônomo dinamarquês. Ele disse que conseguiria isto "de uma maneira ou de outra" para fazer contraposição à Rússia e à China no Ártico.

O presidente americano afirma que a ilha é vital para a segurança dos EUA devido à sua localização estratégica e aos grandes depósitos minerais. Ela seria também essencial para um sistema antiaéreo que Trump quer construir e chama de Domo de Ouro.