SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez decretou três dias de luto nacional após a colisão de trens em Adamuz, na província de Córdoba, deixar ao menos 39 mortos e dezenas de feridos. O político do Partido Socialista prometeu "transparência e claridade absolutas" na investigação sobre as causas do acidente.

"Nós vamos descobrir a verdade", afirmou Sánchez a jornalistas, vestindo um colete da Adif, a empresa pública que administra a rede ferroviária espanhola. O período de luto durará até quinta-feira (22).

O acidente aconteceu na noite neste domingo (18) após o descarrilamento de um trem da empresa Iryo que ia de Málaga a Madri, que colidiu com um que trafegava em sentido contrário, tendo partido da capital com destino à cidade de Huelva. A polícia espanhola informou que mais de 120 pessoas ficaram feridas, 25 delas em estado grave.

A Iryo é uma operadora ferroviária privada, controlada maioritariamente pelo grupo ferroviário estatal italiano Ferrovie dello Stato. Ela informou em comunicado à imprensa nesta segunda que o trem envolvido no acidente foi fabricado em 2022 e que a colisão aconteceu em um trecho em linha reta da via, "por razões que ainda se desconhecem".

O trem com destino a Madri saiu de Málaga às 18h40 no horário espanhol (14h40 em Brasília) com 289 passageiros, quatro tripulantes e um maquinista. O CEO e o presidente da empresa, Fabrizio Favara e Carlos Bartolomeu, se deslocaram para Adamuz para acompanhar as investigações.

A Adif, ligada ao Ministério dos Transportes, afirmou que a circulação de trens entre a capital e Córdoba, Sevilha, Málaga, Granada e Huelva, cidades na Andaluzia, região sul do país, ficará suspensa durante toda a segunda-feira.

Nas redes sociais, parentes de passageiros que estavam no trem seguem buscando seus familiares. Uma usuária identificada como Sandra publicou um pedido de ajuda para encontrar María Eugenia Gallego Navasco. "Não temos notícias dela. Estava no trem da Iryo no vagão oito, assento 13D", afirmou. "Qualquer ajuda é bem-vinda."