SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu nesta terça-feira (20) que a resposta do bloco às repetidas ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a Groenlândia e de impor tarifas sobre oito países europeus será "inabalável" e "proporcional".

"Mergulhar-nos em uma espiral descendente só ajudaria os próprios adversários que ambos estamos tão empenhados em manter fora do cenário estratégico. Portanto, nossa resposta será inabalável, unida e proporcional", afirmou Von der Leyen em discurso durante encontro das elites globais em Davos, onde teve início o Fórum Econômico Mundial.

No momento, os europeus avaliam um pacote de tarifas sobre 93 bilhões de euros (R$ 581 bilhões) de importações dos EUA, que poderia entrar em vigor automaticamente em 6 de fevereiro, após uma suspensão de seis meses.

Outra opção estudada é acionar o "Instrumento Anti-Coerção" (ACI), nunca utilizado até o momento, que poderia limitar o acesso a licitações públicas, investimentos ou atividades bancárias, ou restringir o comércio de serviços, no qual os EUA têm um superávit com o bloco, incluindo serviços digitais.

A União Europeia terá uma reunião nesta quinta-feira (22), em Bruxelas, para discutir qual será a resposta contra as ameaças de Trump.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou na segunda-feira que a medida europeia será restrita a formação de um "temido grupo de trabalho europeu", mas que ele acredita que não haverá uma resposta rápida e contundente sobre a ameaça trumpista.

"Imagino que eles formarão primeiro o temido grupo de trabalho europeu, que parece ser sua arma mais contundente", comentou Bessent em Davos. Nesta terça, Trump voltou a afirmar que não abrirá mão de indexar a Groenlândia. "A Groenlândia é imperativa para a segurança nacional e mundial. Não há como voltar atrás", postou em sua rede social Truth Social.

Bessent minimizou a perspectiva de que um conflito comercial renovado entre os EUA e a UE prejudicaria os esforços para aliviar o custo de vida dos norte-americanos. "As tarifas foram o cão que não latiu em termos de aumentos de preços", disse ele, em referência ao fato de a inflação ter acelerado em ritmo mais lento que o esperado.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, se ofereceu para ser mediadora nas negociações. Meloni levou a extrema direita ao poder e tem o mesmo alinhamento político e ideológico de Trump. Porém, Meloni criticou a atitude de Trump de ameaçar tarifas de 10% sobre as importações de Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Holanda, Finlândia e Reino Unido a partir de 1º de fevereiro.

"A perspectiva de tarifas mais altas para aqueles que contribuem para a segurança da Groenlândia é, na minha opinião, um erro e obviamente não compartilho dessa posição", afirmou a primeira-ministra nesse domingo (18). "Conversei com Trump e disse a ele o que penso. Precisamos retomar o diálogo", destacou.

Os ministros das finanças de França e Alemanha declararam nesta segunda-feira que as potências europeias não serão chantageadas e que haverá uma resposta clara e unida às ameaças de Trump. "Alemanha e França concordam: Não nos permitiremos ser chantageadas", disse o ministro das Finanças da Alemanha, Lars Klingbeil, após se reunir com seu colega francês. Para ele, o "limite foi atingido".

O PACOTE DE 93 BILHÕES DE EUROS

Uma das medidas avaliadas pela UE é recuperar um pacote de tarifas retaliatórias no valor de 93 bilhões de euros, que havia sido aprovado em julho do ano passado, quando os EUA ameaçavam aplicar taxas de 30% sobre produtos exportados do bloco europeu. Um mês depois, os dois lados chegaram a um acordo para reduzir a cobrança para 15% e o pacote retaliatório foi suspenso.

Porém, com o anúncio de Trump neste sábado, a aplicação do pacote passou a ser debatida. A UE estuda impor tarifas sobre aviões da Boeing, carros, uísque bourbon, soja, maquinário, dispositivos médicos, produtos químicos, plásticos e equipamentos elétricos, de acordo com o jornal Financial Times que teve acesso à relação.

A escolha dos produtos levou em consideração o fato deles não dependerem dos EUA em suas exportações, ao mesmo tempo em que podem impactar diretamente na economia norte-americana. "Dado que a lista de 93 bilhões de euros é muito abrangente, penso que o critério principal teria sido minimizar os impactos negativos na UE", destacou Ignacio Garcia Bercero, ex-alto funcionário do comércio da UE.

O QUE É O INSTRUMENTO ANTI-COERÇÃO (ACI)?

Adotado em 2023, mas nunca utilizado, o ACI poderia restringir o acesso das grandes empresas de tecnologia dos EUA e de outras empresas ao mercado europeu e foi apelidado de "bazuca comercial" do bloco, sendo considerado a ferramenta mais poderosa da UE.

A medida pode revogar direitos de propriedade intelectual, impor tarifas sobre a Netflix ou filmes de Hollywood, impedir que empresas norte-americanas ganhem contratos de compras governamentais e até mesmo fechar os mercados financeiros para bancos americanos.

A preocupação é que as medidas podem prejudicar a economia da UE e seus consumidores, e existem poucas alternativas aos fundos de capital de risco dos EUA ou às empresas de computação em nuvem, por exemplo.

É um processo também lento, já que a Comissão Europeia precisa investigar a alegada coerção, negociar com os EUA e, em seguida, obter a aprovação de uma maioria ponderada dos Estados-membros para concordar em tomar medidas, um processo que leva pelo menos várias semanas.