SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio à investida tarifária e diplomática de Donald Trump contra países europeus com o objetivo de anexar a Groenlândia, o presidente Lula (PT) disse nesta terça-feira (20) que o americano "quer governar o mundo pelo Twitter".

Em fala a apoiadores durante evento de entrega de unidades habitacionais na cidade de Rio Grande (RS), Lula disse: "Vocês já perceberam que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? É fantástico. Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala ali da coisa que ele falou". "Vocês acham que é possível, gente?", prosseguiu o petista. "É possível tratar o povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês, se eu achar que vocês são objetos, e não um ser humano?"