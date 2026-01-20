SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao menos uma pessoa morreu e mais de 30 ficaram feridas após a colisão de um trem contra um muro caído na Espanha.

Um trem de passageiros colidiu com o muro e descarrilou. A colisão aconteceu na tarde de hoje perto da cidade de Gelida, na Catalunha. As vítimas foram confirmadas pelo jornal espanhol El Mundo.

Uma pessoa morreu e 30 ficaram feridas, sendo quatro em estado grave. Todas as vítimas foram encaminhadas ao Serviço Médio de Emergência em cidades vizinhas. Ao todo, mais de 70 pessoas, entre bombeiros, policiais e socorristas foram mobilizados para a ocorrência, além de 35 viaturas.

O muro caiu sobre o trilho durante um temporal na Espanha. Com o ocorrido, o trem veio em direção, colidiu e descarrilou.

O acidente ocorre dias após o grave acidente ferroviário ocorrido domingo em Andaluzia, no sul espanhol. Ao menos 42 pessoas morreram após dois trens em alta velocidades colidirem.