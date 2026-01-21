BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone nesta quinta-feira (21) com o líder da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, após os dois países terem sido convidados a participar do Conselho de Paz, criado por Donald Trump.

Na conversa, os líderes falaram sobre a situação na Faixa de Gaza. A iniciativa dos EUA é vista com desconfiança pelo governo brasileiro e outros, que temem um esforço americano de esvaziar a ONU e substituí-la com uma organização controlada por Trump.

O Brasil ainda não se manifestou sobre o Conselho. Conforme mostrou a Folha de S.Paulo, o governo brasileiro ainda avalia aspectos jurídicos e políticos e deverá consultar outros países antes de decidir se integrará o grupo.

A Turquia, por sua vez, informou via redes sociais ter aceitado o convite de Trump, junto ao Paquistão e outras nações.

O Conselho criado por Trump, no entanto, não é citado na nota do governo que informa sobre a conversa entre os líderes.

Na conversa desta quinta, o presidente turco parabenizou Lula pelo exercício das presidências do Brasil no G20 e na COP30. Sobre esse último tema, Erdogan manifestou interesse na experiência brasileira para a organização da próxima conferência do clima, que será sediada pela Turquia neste novembro.

Lula e Erdogan também conversaram sobre temas da agenda bilateral e sobre a necessidade de ampliar e diversificar o comércio bilateral, o qual alcançou mais de 5,5 bilhões de dólares, em 2025.

Ambos concordaram em organizar reuniões entre os setores privados dos dois países. Erdogan manifestou ainda a disposição de investir no Brasil por meio das empresas turcas, em especial no setor de infraestrutura.