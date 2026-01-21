SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ter definido com a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) a estrutura de um futuro acordo referente à Groenlândia. Republicano não detalhou, porém, como seria esse acordo. A Otan ainda não se pronunciou.

Trump se reuniu nesta quarta-feira (21) com o Secretário-Geral da Otan, Mark Rutte. "Essa solução, se concretizada, será excelente para os Estados Unidos da América e para todos os países da Otan", escreveu Trump na Truth Social.

Com isso, presidente dos EUA disse ter decidido suspender as tarifas que entrariam em vigor em 1º de fevereiro. Na semana passada, líder republicano ameaçou impor mais 10% de tarifas à União Europeia se a Dinamarca não "retribuir o favor de anos" entregando a área da Groenlândia.

"Mais informações serão disponibilizadas conforme o andamento das discussões. O Vice-Presidente JD Vance, o Secretário de Estado Marco Rubio, o Enviado Especial Steve Witkoff e outros, conforme necessário, serão responsáveis pelas negociações e se reportarão diretamente a mim", disse Trump, via Truth Social.

O republicano afirmou também que há conversas sobre o chamado Domo de Ouro. O projeto funciona como um escudo antimísseis de múltiplas camadas. É projetado para detectar, rastrear e interceptar mísseis antes que atinjam o território norte-americano, e vinha sendo utilizado como justificativa para o controle americano no território.

"Estão sendo realizadas discussões adicionais sobre o Golden Dome no que se refere à Groenlândia. Mais informações serão disponibilizadas à medida que as discussões avançarem", afirmou ainda o presidente em sua rede social.

Nesta quarta, Trump havia pedido negociações e disse que "não usará a força". Durante discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, o líder norte-americano ameaçou os europeus e disse que os Estados Unidos "vão se lembrar" caso não recebam apoio para incorporar a Groenlândia.

Trump disse, ainda, que Groenlândia é um "grande pedaço de gelo" e que Dinamarca não protegeu região. O presidente americano afirmou que os EUA buscam "negociações imediatas" e que a Dinamarca não gastou o prometido na ilha. "Não há sinal da Dinamarca ali", alegou. Não ficou claro se o novo acordo pela ilha envolveria aumentar presença militar da Dinamarca.

Não há informações sobre o congelamento de acordos da União Europeia com os EUA após as ameaças de Trump. Parlamentares europeus estavam considerando interromper a implementação do tratado, firmado no ano passado, como forma de protesto contra o que classificam como ingerência inaceitável nos assuntos do bloco.

A União Europeia também estava considerando tarifar os Estados Unidos em mais de 93 bilhões de euros. Segundo o Financial Times, os países do bloco econômico buscam um consenso que evite uma ruptura profunda na aliança militar ocidental. As articulações também consideravam a tentativa de conquistar o poder de barganha para reuniões com Trump no Fórum Econômico Mundial em Davos.