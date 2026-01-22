SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três pessoas morreram e outra ficou ferida após um ataque a tiros na cidade de Lake Cargelligo, na Austrália, nesta quinta-feira (22).
Homem cometeu os ataques em dois endereços diferentes da cidade. A população de pouco mais de 1.400 habitantes foi orientada a evitar a área e o comércio local fechou mais cedo.
Suspeita é de que o ataque tenha sido cometido pelo ex-marido de uma das vítimas, que foi morta. A mulher foi assassinada com um homem dentro da própria casa e, em outra residência, uma mulher que conhecia a vítima foi morta e um homem ficou ferido, segundo o jornal The Sydney Morning Herald.
A vítima ferida está em condições estáveis e foi levada ao hospital, segundo a polícia local. A cidade foi tomada por ambulâncias e carros de polícia, segundo a Associated Press.
Autor do crime fugiu e é procurado pela polícia. A cidade pediu recursos de municípios vizinhos para fazer as buscas pelo homem. Entre as equipes enviadas à cidade está a unidade de operações táticas de elite de Sydney.