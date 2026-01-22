SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira (22) a criação do Conselho da Paz, órgão que o governo americano espera utilizar para suplantar as Nações Unidas. Inicialmente pensado como instrumento para governar a Faixa de Gaza como parte do cessar-fogo na região, o conselho tem ganhado contornos mais amplos, movimento recebido com preocupação por países como França, Canadá, Reino Unido e Brasil.

Trump disse nesta quinta que pretende trabalhar com a ONU, mas declarações anteriores do americano indicam que o objetivo é outro.