BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou nesta quinta-feira (22) por telefone com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, sobre a situação na Faixa de Gaza.

Trata-se de mais uma conversa sobre o tema feita pelo brasileiro desde que Donald Trump convidou o Brasil e outras nações para participar do Conselho de Paz, órgão criado por ele para monitorar a situação na Faixa de Gaza.

"Ao expressar satisfação quanto ao cessar-fogo obtido em Gaza, o presidente Lula consultou o presidente Abbas sobre as perspectivas de reconstrução da região e reiterou o compromisso brasileiro com a paz no Oriente Médio", diz nota do governo brasileiro.

Conforme mostrou a Folha de S.Paulo, a ligação faz parte do procedimento adotado pelo Brasil de consultar outros países chamados para participar do conselho antes de decidir se vai aderir ao órgão.

Autoridades brasileiras avaliam uma resposta coordenada ao convite feito por Trump e observam a reação das demais nações convidadas.

Na conversa, os líderes falaram sobre o plano de paz em curso e concordaram em continuar mantendo contato sobre o tema.

Lula já falou sobre o tema com diversos líderes do mundo. Nesta manhã, foi a vez de Narendra Modi, líder da Índia, para onde o presidente tem viagem oficial marcada. Na véspera, tratou da situação com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.