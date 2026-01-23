SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vice-presidente dos Estados Unidos, J. D. Vance, discursou na noite desta quinta-feira (22) em Minneapolis, cidade que tem vivido uma onda de protestos contra as operações massivas de imigração do governo Donald Trump. Ladeado de viaturas federais com o slogan "defenda a pátria", Vance disse que o caos que engolfa Minneapolis é culpa de "agitadores de extrema esquerda" e políticos do Partido Democrata.

Em tentativa de reforçar o apoio ao ICE, o serviço de imigração americano, Vance dobrou a aposta do governo Trump e defendeu os agentes federais em dois casos em Minneapolis que causaram revolta de moradores e da oposição: a morte de Renee Nicole Good, cidadã americana baleada pelo ICE no dia 7, e a apreensão de um menino de 5 anos por agentes que conduziam uma batida de imigração na terça (20).

"Eu vi essa história terrível. Eu sou pai de um menino de 5 anos e, na hora, pensei: que horror, como pudemos fazer isso? Mas depois me informei", disse Vance, citando a versão do ICE de que a criança, Liam Conejo Ramos, foi apreendida porque seu pai, um imigrante equatoriano em situação irregular, fugiu dos agentes. "O que eles deveriam ter feito? Deixado uma criança de 5 anos morrer de frio na rua?"

Liam e o pai, Adrian Conejo Arias, foram levados para um centro de detenção do ICE em San Antonio, no Texas, a mais de 2.000 quilômetros de distância de Minneapolis. O advogado da família disse que os dois têm permissão para estar nos EUA enquanto aguardam o resultado de seu pedido de asilo. Liam também é cidadão equatoriano.

"Eles deveriam ter deixado de prender um estrangeiro ilegal nos EUA?", prosseguiu o vice-presidente no discurso. "Se a ideia é que não podemos prender pessoas que quebram a lei porque elas têm filhos, todo pai nesse país vai ter completa imunidade."

Vance acusou a imprensa de mentir sobre o caso do menino e disse que a culpa era do governo local. "Se tivéssemos um pouco de cooperação de policiais do estado [de Minnesota] e do município, o caos diminuiria muito", afirmou.

Como é praxe nos EUA, cidades e estados governados por democratas geralmente se recusam a colaborar com operações de deportação, dizendo que elas fragilizam o trabalho da Justiça local ao incutir medo em comunidades imigrantes, que deixam de cooperar com a polícia. A recusa a colaborar com o ICE, entretanto, se tornou muito mais intensa em Minneapolis depois que um agente federal matou a tiros a cidadã americana Renee Nicole Good, que protestava contra uma batida de imigração.

No discurso, Vance voltou a culpar Good pela própria morte. Ao tratar do caso, o vice-presidente recuou de uma fala anterior e disse que agentes do ICE não têm "imunidade total". Entretanto, após afirmar que o governo Trump aplicará "sanções disciplinares" contra agentes que "cometam erros", Vance completou: "Não vamos julgar ninguém no tribunal da opinião pública. Eu já falei sobre esse caso: acho que a morte de Renee Good foi uma tragédia -e também acho que ela atropelou um agente do ICE com o carro dela."

Análises de vídeos de diferentes ângulos conduzidas pela imprensa americana mostram que, quando foi baleada, Renee Good estava com as rodas do carro viradas para longe do agente, e as pernas do homem não estavam próximas do veículo quando ele sacou a arma e atirou.

"A tragédia aqui é múltipla", prosseguiu Vance. "É a tragédia de que Renee Good perdeu a vida. E é a tragédia de que há agentes do ICE entrando em comunidades sem saber se, quando ligarem para a polícia, receberão apoio ou não. É isso que produz essa situação terrível."

As operações de imigração em Minneapolis já duram três semanas. Moradores locais passaram a seguir agentes do ICE em tentativa de interromper as batidas, alertando imigrantes com apitos e confrontando os membros do serviço de imigração. "Por causa de alguns agitadores de extrema-esquerda, os agentes não conseguem fazer seu trabalho sem sofrerem ameaças ou até agressões. Isso é inaceitável", disse Vance.