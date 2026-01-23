BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Uma grande tempestade de neve começa a atingir ao menos 14 estados dos Estados Unidos nesta sexta-feira (23), com previsão de baixas temperaturas, acúmulo de gelo nas estradas e cortes de energia que já deixam mais 150 milhões de americanos sob alguma forma de aviso de emergência do Serviço Meteorológico Nacional.

Neve intensa já cai no noroeste do Texas e em Oklahoma nesta sexta-feira, enquanto a tempestade começa a se mover para o costa leste do país.

Pelo menos 14 estados e o distrito federal declararam estado de emergência até a manhã de sexta-feira, com isso destravando mais recursos e mobilizando equipes para mitigar o impacto do evento climático. Sal foi colocado pelas autoridades nas estradas em várias regiões, uma medida que reduz a temperatura de congelamento da água e, assim, reduz as chances de acidentes ao dificultar a formação de gelo.

Brandon Buckingham, meteorologista da empresa de previsões climáticas AccuWeather, disse que a neve e o granizo começaram a cair na noite de quinta-feira em partes das Planícies Centrais, no centro do país, e alertou que havia perigo de acúmulo de gelo nas estradas, árvores e linhas de energia.

Buckingham afirmou que os moradores devem se preparar para "cortes de energia que durem vários dias" em áreas onde o gelo se acumula, mesmo com a previsão de que a tempestade deve se dissipar até o início de segunda-feira (26).

Em Oklahoma City, que pode ver até 30 centímetros neve antes do fim de semana acabar, Morgan Mayo, gerente de um café, disse que os clientes lotavam o local na manhã de sexta-feira para escapar das temperaturas já muito baixas: mínima de 13°C negativos nesta sexta-feira.

"Vamos fazer o nosso melhor para permanecer abertos" mesmo no sábado, quando a máxima deve ser de apenas -12°C, disse Mayo. "Temos vários funcionários que costumam caminhar para o trabalho por moram perto e estão dispostos a enfrentar a tempestade."

No Texas, o evento climático lembra a tempestade de 2021 que cortou a energia de quase 40% da rede elétrica do estado e deixou mais de 2,7 milhões de pessoas sem eletricidade por vários dias. A tempestade foi responsabilizada por mais de 200 mortes, a maioria relacionada às baixas temperaturas.

O maior operador de rede elétrica do estado, o Conselho de Confiabilidade Elétrica do Texas (Ercot), disse estar pronto para a tempestade deste fim de semana e espera "geração [de energia] suficiente para atender à demanda neste inverno".

À medida que a tempestade se dirige para o leste no sábado e no domingo, mais de meio centímetro de gelo pode se acumular em Atlanta, Charlotte e Raleigh, na Carolina do Norte, neste fim de semana, o que reflete a grande extensão do país que será afetada -1.500 km separam Oklahoma City de Charlotte.

No domingo, entre 10 e 20 centímetros de neve cairão sobre a capital, Washington, além de Baltimore, Nova York e Boston, e é provável que neve excedendo 30 centímetros caia em partes de Ohio.

A tempestade representa o primeiro grande teste para o prefeito de Nova York, o democrata Zohran Mamdani, que assumiu o cargo há apenas algumas semanas. Ele disse à estação de notícias local NY1 nesta sexta-feira que a força de trabalho de saneamento da cidade se transformaria "na maior operação de combate à neve do país" antes da forte nevasca esperada para domingo na cidade, mas que as escolas estariam funcionando na segunda-feira normalmente, para ensino presencial ou remoto.