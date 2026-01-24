SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Rússia lançou na madrugada deste sábado (24) mais um ataque de grande escala contra o sistema energético da Ucrânia, atingindo a capital Kiev com explosões durante toda a noite e deixando 1,2 milhão de imóveis sem energia em todo o país.

Quase 6.000 prédios na capital ficaram sem aquecimento na manhã de sábado, com temperaturas em torno de -10ºC. Muitos apartamentos já estavam sem aquecedores devido à interrupção do sistema centralizado da cidade, após incursões anteriores.

Moscou realizou os ataques enquanto as negociações entre Rússia e Ucrânia, mediadas pelos Estados Unidos, continuam pelo segundo dia em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

O ministro das Relações Exteriores ucraniano acusou o presidente russo Vladimir Putin de ordenar "cinicamente" o ataque durante as conversas. "Esse ataque bárbaro prova mais uma vez que o lugar de Putin não é na mesa de negociações de paz, mas sim no banco dos réus do tribunal especial", escreveu Andrii Sibiha no X.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, afirmou que 1 pessoa morreu na capital e 4 ficaram feridas, sendo 3 delas hospitalizadas, enquanto 19 pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia.

A Rússia, que tem bombardeado a rede elétrica da Ucrânia desde o início da guerra, em 2022, está conduzindo sua campanha de bombardeio mais intensa contra instalações de energia neste inverno, deixando ucranianos com apenas algumas horas de energia por dia e algumas sem aquecimento ou água em vários pontos do país.

Mais de 800 mil pessoas na capital e outras 400 mil na região norte de Chernihiv ficaram sem energia após os últimos ataques, disse o vice-primeiro-ministro Oleksii Kuleba.

A Força Aérea da Ucrânia afirmou que a Rússia lançou 375 drones e 21 mísseis, incluindo dois de seus mísseis balísticos Tsirkon, raramente utilizados, em seu ataque noturno.

O céu sobre Kiev foi iluminado por flashes alaranjados enquanto as defesas aéreas disparavam contra mísseis e drones que desciam sobre a capital, com fortes estrondos ecoando pelos edifícios da cidade.

Timur Tkachenko, chefe da administração militar de Kiev, relatou ataques em pelo menos quatro distritos. Um centro médico está entre os prédios danificados.

Antes de sábado, Kiev já havia sofrido dois ataques noturnos em massa neste ano, que deixaram centenas de prédios residenciais sem energia elétrica e aquecimento. Equipes de emergência ainda trabalham para restabelecer os serviços para os moradores afetados por esses ataques, e Klitschko afirmou que muitos dos prédios que ficaram sem aquecimento no sábado passado só haviam tido o serviço restabelecido recentemente.

Em Kharkiv, alvo frequente a 30 km da fronteira russa e muito mais próxima das frentes de batalha no leste, o prefeito Ihor Terekhov disse que 25 drones foram lançados em vários bairros. Em uma publicação no Telegram, ele afirmou que os drones atingiram um dormitório para deslocados internos e dois centros médicos, incluindo uma maternidade.