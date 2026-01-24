SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 9.000 voos foram cancelados nos Estados Unidos neste fim de semana, de acordo com o Flight Aware, um site de rastreamento aéreo. Diversas regiões do paíse se preparam para uma nevasca que começou a atingir ao menos 14 estados nesta sexta.

O diretor do Serviço Nacional de Meteorologia, Ken Graham, disse que "esta é uma tempestade perigosa", e afirmou que deve afetar quase 200 milhões de pessoas até segunda-feira.

Pelo menos 14 estados e o distrito federal declararam situação de emergência. Com isso, autoridades locais podem destravar mais recursos e mobilizar equipes para mitigar o impacto do evento climático. Trabalhadores despejaram sal nas estradas de várias regiões, uma medida que diminui as chances de acidentes ao dificultar a formação de gelo.

De acordo com autoridades do estado da Pensilvânia, não é apenas a quantidade de neve que pode tornar a tempestade um desafio, mas também a velocidade com que ela cairá.

O Serviço Nacional ainda alertou para o "acúmulo catastrófico de gelo" que pode atingir algumas regiões. O fenômeno ocorre quando a neve derrete e congela novamente, formando gelo no solo, e pode afetar as áreas sul e sudeste do país.

À medida que a tempestade avança para o leste neste sábado e domingo (25), mais de meio centímetro de gelo pode se acumular em Atlanta, Charlotte e Raleigh, na Carolina do Norte, neste fim de semana, o que reflete a grande extensão do país que será impactada -1.500 km separam Oklahoma City de Charlotte.

No domingo, de 10 a 20 centímetros de neve devem cair sobre a capital, Washington, além de Baltimore, Nova York e Boston.