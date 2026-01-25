SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um brasileiro está preso em San Diego, nos Estados Unidos, há dois meses após ser detido durante entrevista final para a residência permanente.

Matheus Silveira, 30, foi detido em 24 de novembro de 2025 pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE). Ele obteve autorização para deixar o país voluntariamente e deve retornar para o Rio de Janeiro com a esposa, que é americana.

Autoridades federais basearam a prisão em violações do status migratório e antecedentes criminais, disse Tricia McLaughlin, secretária-assistente do Departamento de Segurança Interna, ao site Newsweek.

Silveira teria extrapolado o prazo de validade de seu visto de estudante, que venceu durante a pandemia de Covid-19. Ele também tinha antecedentes criminais, já que foi condenado em 2022, em Nevada, por dirigir após ter consumido álcool.

Em entrevista ao veículo americano, a esposa Hannah Silveira, que é advogada e veterana do Exército americano, disse que quatro agentes do ICE invadiram a sala no fim da entrevista e levaram o marido algemado.

Segundo ela, a ação pareceu uma armadilha já que os agentes esperaram o casal comparecer ao prédio federal para cumprir os requisitos legais do casamento.

O brasileiro está detido em San Diego, enquanto aguarda a saída para a partida voluntária, que permite deixar os EUA por conta própria em semanas ou meses, mas o proíbe de retornar por dez anos.

Antes o casal planejava abrir um negócio em Minnesota, mas agora os dois vão se mudar para o Rio de Janeiro. "Estamos lidando com duas emoções gigantes. Alívio por sair e recomeçar", disse Hannah.