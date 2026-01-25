BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou as lideranças democratas em cidades e estados do país pelas mortes de dois americanos em abordagens do ICE, a agência de imigração dos Estados Unidos, em Minneapolis, em mensagem publicada em suas redes sociais neste domingo (25).

A publicação reflete a estratégia da Casa Branca de seguir defendendo a abordagem dos agentes de migração apesar das mortes durante as ações e de não recuar desses posicionamentos --imagens dos momentos dos assassinatos de Renée Good e Alex Pretti neste mês, mortos a tiros por agentes federais, contradizem as versões oficiais do governo, que descreveu Pretti como um "terrorista doméstico".

Trump disse que estes locais, "que se dizem santuários para imigrantes ilegais", em suas palavras, "estão se recusando a cooperar com o ICE e incentivando agitadores de esquerda a obstruir ilegalmente suas operações para prender os piores criminosos".

"Ao fazer isso, os democratas estão colocando criminosos imigrantes ilegais acima de cidadãos que pagam impostos e cumprem a lei, criando circunstâncias perigosas para todos os envolvidos. Tragicamente, dois cidadãos americanos perderam suas vidas como resultado desse caos provocado pelos democratas", escreveu.

Trump ainda instou o governador de Minnesota, Tim Walz, e o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, ambos democratas que o republicano tinha acusado de insurreição, a cooperar com o governo.

Ambos, segundo o presidente, devem fazer cumprir as leis de nação, "em vez de resistirem e alimentarem as chamas da divisão, do caos e da violência" e listou medidas para isso.

Ele disse que os governantes devem entregar "todos os imigrantes ilegais criminosos que estão atualmente encarcerados em suas prisões e cadeias estaduais às autoridades federais, juntamente com todos os criminosos ilegais com mandado de prisão em aberto ou antecedentes criminais conhecidos, para deportação imediata".

"As forças policiais estaduais e locais devem concordar em entregar todos os imigrantes ilegais presos pela polícia local. A polícia local deve auxiliar as forças policiais federais na captura e detenção de imigrantes ilegais procurados por crimes", acrescentou.

Ele também afirmou que os políticos democratas "devem se unir ao governo federal para proteger os cidadãos americanos na rápida remoção de todos os imigrantes ilegais criminosos do nosso país".

Além disso, apelou para que o Congresso americano aprove imediatamente uma legislação para acabar com as chamadas cidades santuários --que protegem imigrantes da deportação, ao passar leis para que suas polícias locais não sejam obrigadas a cooperar com ações imigratórias federais.

Em entrevista ao Wall Street Journal publicada neste domingo, Trump disse que o seu governo está "revisando tudo e chegará a uma conclusão" sobre a morte de Alex Pretti, um enfermeiro de 37 anos, em Minneapolis.

O governo Trump afirmou que Pretti agrediu os agentes, obrigando-os a atirar em legítima defesa, mas gravações de vídeo mostram que Pretti foi atingido por vários tiros enquanto estava imobilizado no chão por um grupo de agentes.

O republicano também sinalizou a disposição de eventualmente retirar os agentes de imigração da região de Minneapolis, segundo a reportagem. "Em algum momento, nós iremos embora. Eles fizeram um trabalho fenomenal", disse Trump ao jornal, mas não ofereceu um prazo para a possível saída dos agentes. "Deixaremos um grupo diferente de pessoas lá para lidar com a fraude financeira."

Na mensagem publicada em suas redes sociais, o presidente americano também falou que, durante os quatro anos da gestão de Joe Biden e da liderança dos Democratas, dezenas de milhões de imigrantes ilegais criminosos entraram em seu país, "incluindo centenas de milhares de assassinos, estupradores, sequestradores, traficantes de drogas e terroristas condenados".

"Venci a eleição com uma vitória histórica esmagadora, e os Republicanos conquistaram a maioria tanto na Câmara quanto no Senado, em grande parte porque prometemos fechar a fronteira, o que fizemos, e lançar a maior deportação em massa de imigrantes ilegais criminosos da história americana", acrescentou.

Ele também afirmou que, em cidades e estados governados por Republicanos, essas operações estão ocorrendo "de forma pacífica e tranquila, porque os policiais locais têm permissão para trabalhar com seus colegas federais".