SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O regime da Venezuela libertou 104 presos políticos neste domingo (25), informou Alfredo Romero, presidente da ONG Foro Penal, que monitora detenções desse tipo no país, em publicação em uma rede social.

Desde que assumiu o que assumiu o poder de forma temporária após a captura de Maduro em uma operação militar dos Estados Unidos em 3 de janeiro, a líder interina Delcy Rodríguez prometeu um "número importante" de libertações.

A oposição e as ONGs defensoras de direitos humanos denunciam, no entanto, lentidão no processo. Familiares aguardam do lado de fora dos presídios e passam a noite ao relento, na esperança de ver seus entes queridos saírem das celas.

"Continuamos verificando outras solturas", escreveu Romero no X.

O regime venezuelano contabiliza 626 libertações desde dezembro, número que a presidente Rodríguez pedirá para ser verificado pelo alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk.

O total oficial contrasta com os dados das ONGs. O Foro Penal relata 375 desde o mesmo mês --pouco mais da metade, contando as solturas deste domingo.

Essa ONG e outras organizações de defesa dos direitos humanos estimam que centenas de opositores ainda estão atrás das grades na Venezuela.

A nova rodada de libertações na Venezuela ocorre depois de Rodríguez ter convocado no sábado a alcançar acordos com a oposição para atingir a paz.

"Não pode haver diferenças nem políticas nem partidárias quando se trata da paz da Venezuela", afirmou a mandatária interina no estado de La Guaira. "A partir das diferenças, temos que nos encontrar e chegar a acordos", acrescentou.

As autoridades venezuelanas libertaram na quinta-feira o genro de Edmundo González Urrutia, rival de Maduro nas controversas eleições de 2024. Rafael Tudares esteve preso por mais de um ano sob acusações de terrorismo --uma decisão que González Urrutia denunciou como "represália".

O ex-candidato presidencial Enrique Márquez também foi libertado, assim como a especialista em assuntos militares e ativista de direitos humanos Rocío San Miguel, e o ativista e jornalista Roland Carreño.

Entre os opositores que permanecem detidos se destaca Juan Pablo Guanipa, aliado da líder opositora María Corina Machado e acusado de envolvimento em uma suposta conspiração contra as eleições de governadores e deputados em 2025.

Também seguem presos o ativista Javier Tarazona, encarcerado desde 2021 por terrorismo, traição e incitação ao ódio, e Freddy Superlano, detido em julho de 2024, durante os protestos contra a reeleição de Maduro.

Em entrevista à Folha, Romero, da Fora Penal, diz que o regime nunca foi transparente com os números de presos. "A preocupação é que se crie a narrativa de que estão libertando muitas pessoas, quando a realidade é que ainda há muitos esperando liberdade", diz. "Nossa luta é para que isso não seja esquecido."