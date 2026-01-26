SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bill Clinton condenou neste domingo (25) as mortes dos dois americanos em abordagens do ICE, a agência de imigração dos Estados Unidos. Em uma nota publicada em seu perfil no X, o ex-presidente declarou serem inaceitáveis os recentes acontecimentos em Minneapolis e outras comunidades do país.

"As pessoas no comando mentiram para nós, nos disseram para não acreditar no que vimos com nossos próprios olhos e adotaram táticas cada vez mais agressivas e hostis, incluindo o impedimento de investigações por autoridades locais", afirmou o ex-presidente na declaração.

Clinton citou o nome dos dois americanos mortos, Reneé Good e Alex Pretti, e falou ainda sobre as manifestações que acontecem nos EUA, defendendo o direito da população em se "levantar" e mostrar que o país "pertence a Nós, o Povo".

"Ao longo de uma vida, enfrentamos apenas alguns momentos em que as decisões que tomamos e as ações que realizamos moldarão nossa história por anos vindouros. Este é um desses momentos. Se abrirmos mão de nossas liberdades após 250 anos, talvez nunca as recuperemos", declarou.

Alex Pretti foi morto durante abordagem de agentes federais neste sábado (24). O governador de Minnesota, o democrata Tim Walz, chamou a ação de "mais um ataque a tiros horrível" por agentes federais.

Pretti era um enfermeiro, cidadão americano e morador de Minneapolis. O incidente ocorre duas semanas após um agente do ICE ter matado a tiros Renée Good, cidadã americana também de 37 anos, na mesma cidade.

Em vídeo nas redes sociais, ao menos seis agentes tentam conter Pretti por 20 segundos antes de realizar uma série de disparos contra ele, que fica estendido, imóvel, no chão.

Barack e Michelle Obama condenaram, também, as mortes. Em declaração conjunta, os dois dizem que as manifestações que tomaram o país demonstram a indignação da população frente às táticas de intimidação do ICE, que tem agido com impunidade e colocando em risco os cidadãos, segundo eles, como visto nas duas mortes.

O presidente Donald Trump culpou, mais cedo, as lideranças democratas em cidades e estados do país pelas mortes dos dois americanos em mensagem publicada em suas redes sociais neste domingo (25).

A publicação reflete a estratégia da Casa Branca de seguir defendendo a abordagem dos agentes de migração apesar das mortes durante as ações e de não recuar desses posicionamentos ?imagens dos momentos dos assassinatos de Renée Good e Alex Pretti neste mês, mortos a tiros por agentes federais, contradizem as versões oficiais do governo, que descreveu Pretti como um "terrorista doméstico".

Trump ainda instou o governador de Minnesota, Tim Walz, e o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, ambos democratas que o republicano tinha acusado de insurreição, a cooperar com o governo.

Os dois, segundo o presidente, devem fazer cumprir as leis de nação, "em vez de resistirem e alimentarem as chamas da divisão, do caos e da violência" e listou medidas para isso.