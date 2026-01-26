SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse neste domingo (25) que já basta de haver ordens de Washington no país sul-americano.

"Já basta das ordens de Washington sobre políticos na Venezuela. Que seja a política venezuelana quem resolva nossa divergência e nossos conflitos internos. Já basta de potências estrangeiras", disse Rodríguez em uma mensagem a trabalhadores petroleiros no estado de Anzoátegui.

Os Estados Unidos disseram estar no comando da Venezuela após a incursão militar de 3 de janeiro na qual Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados. Ambos enfrentam um julgamento por narcotráfico em Nova York.

Na quarta-feira (21), A presidente havia promovido uma reorganização das Forças Armadas ao nomear 12 oficiais superiores para comandos militares regionais, pouco mais de duas semanas após a queda do ditador.

Ela já tinha designado anteriormente um ex-chefe do serviço de inteligência como novo comandante de sua guarda presidencial e como diretor da agência de contrainteligência.

A nova mudança na liderança militar ocorre pouco menos de 20 dias após a operação dos EUA em Caracas, que envolveu ataque com mísseis, soldados e helicópteros.

Depois da operação, a grande incerteza que pairou sobre o futuro político do país veio acompanhada do rumor, discutido por venezuelanos na fronteira do Brasil com o vizinho, de que a cúpula política e militar do regime traiu o ditador e fez um acordo com os EUA.

Delcy era vice de Maduro. Desde então, o regime tem aberto canais de diálogo em meio à pressão americana, e Delcy foi convidada pelo governo de Donald Trump para visitar Washington ?ainda não há data para a reunião, segundo a Casa Branca.

Tags:

Delcy Rodríguez