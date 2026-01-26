SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Milhares de passageiros foram evacuados neste domingo (25) do Aeroporto Internacional de Miami, nos EUA, após uma suspeita de bomba no local.

O caos teve início depois que uma bagagem foi deixada desacompanhada em uma área. Em publicação nas redes sociais, a administração do aeroporto afirmou que policiais investigavam um item suspeito no Terminal Sul.

O aeroporto foi parcialmente fechado por cerca de duas horas. Ainda de acordo com informações oficiais, três saguões, G, H e J, além de áreas adjacentes, foram evacuados e ficaram temporariamente fechados.

O incidente gerou uma superlotação de passageiros que já estavam no aeroporto quando tudo começou. Segundo os jornais locais, a maioria deles tinha como destino a América Latina e tentavam passar por alguns dos portões de embarque da região bloqueada.

Clientes entraram em pânico com a possibilidade de ser uma bomba. "Todo mundo gritava, todo mundo corria. Todo mundo se amontoava nos cantos. Os pais choravam, escondiam seus bebês e ficavam em lugares desacompanhados", relatou Jennifer Tripp, que viajava pela Delta Airlines para Los Angeles com o marido, ao jornal Miami Herald.

Esquadrão Antibombas deu sinal verde horas depois e as operações foram retomadas. O gabinete do xerife de Miami-Dade disse à CBS News que as pessoas foram evacuadas por "excesso de cautela". Não há relatos de feridos.

Episódio ocorreu no mesmo dia em que 15 mil voos haviam sido cancelados nos EUA devido a uma violenta tempestade de inverno. O site FlightAware registrou mais de 4,6 mil voos cancelados no sábado (24) e mais de 10,4 mil neste domingo.