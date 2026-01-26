SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao menos dez pessoas morreram durante a tempestade de inverno que atinge parte dos Estados Unidos nesta semana, causando quedas de energia e afetando a aviação na região.

Ao menos 20 estados e a capital, Washington, decretaram estado de emergência. Em alguns dos estados, moradores foram orientados a não saírem de casa.

Cinco mortes aconteceram na cidade de Nova York, informou o prefeito Zohran Mamdani. Ele não disse se as mortes em questão têm relação com o frio, mas afirmou que as vítimas estavam "ao ar livre" durante as temperaturas glaciais.

Outras três mortes aconteceram no Texas e mais duas na Louisiana. Uma das vítimas do Texas é uma adolescente de 16 anos que morreu em um acidente de trenó.

Mais de 19.000 voos com origem ou com destino aos Estados Unidos foram cancelados no fim de semana. Quase 38% de todos os voos agendados para deixar os EUA ontem foram cancelados, segundo a plataforma Cirium.

O número é o mais alto desde a pandemia. Em 30 de março de 2020, quando os efeitos do lockdown começaram a entrar em vigor, 12.143 voos foram cancelados no país.

Na manhã de hoje, outros 2.500 voos também foram cancelados, segundo a agência de notícias AFP. Entre as cidades com voos cancelados estão Nova York, Washington, Chicago, Dallas e Atlanta.

Mais de 840.000 pessoas ficaram sem energia no país, principalmente na região Sul. O Tennessee, onde gelo derrubou linhas de transmissão, teve mais de 300.000 casas sem energia.

Problema de abastecimento elétrico preocupa autoridades, principalmente em regiões onde frio é atípico. Em Kentucky e na Georgia a expectativa é de que o frio bata recordes. Hoje, a cidade de Atlanta pode ter mínimas de -9°C.

A expectativa é de que os impactos da neve e da chuva congelada durem semanas, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia. O órgão classificou a tempestade como "extensa e de longa duração", originária de uma perturbação no vórtice polar que veio do Canadá.