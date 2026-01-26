SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo (25) ao jornal americano The Wall Street Journal que o governo está analisando a abordagem do ICE (Serviço de Imigração e Alfândegas americano) que terminou na morte de um homem em Minnesota no fim de semana

"Estamos analisando, estamos revisando tudo e chegaremos a uma conclusão", disse o republicano à publicação, recusando-se a dizer se a conduta do agente foi apropriada.

"Não gosto de ataques a tiros. Não gosto mesmo", continuou. "Mas também não gosto quando alguém vai a um protesto com uma arma potente, totalmente carregada e com dois carregadores cheios de balas. Isso também não pega bem."

Alex Pretti, 37, foi morto a tiros durante uma abordagem de funcionários federais em operação anti-imigrantes. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, afirmou que o episódio começou depois que um homem "abordou agentes da Patrulha da Fronteira dos EUA com uma pistola semiautomática de 9 mm" e eles tentaram desarmá-lo.

Vídeos publicados nas redes sociais e verificados pelo The New York Times, no entanto, contradizem essa versão, ao mostrar que Pretti estava segurando um celular antes de os agentes o derrubarem no chão e atirarem nele. A vítima tinha licença para portar arma, que foi descoberta apenas quando ele já estava no chão, sendo agredido. Ele é baleado após ser desarmado, segundo as filmagens.

"As mentiras repugnantes contadas sobre nosso filho pelo governo são repreensíveis e nojentas", afirmaram seus pais, Michael e Susan, em um comunicado no fim de semana. "O último pensamento e ato [de Alex] foi proteger uma mulher", continuaram, em referência a uma pessoa que, momentos antes, havia sido empurrada pelos agentes de imigração.

"Ele estava com o celular na mão direita e a mão esquerda, vazia, erguida acima da cabeça enquanto tentava proteger a mulher que o ICE acabara de derrubar, tudo isso enquanto era atingido por spray de pimenta", afirmaram.

O estado do Minnesota registra constantes protestos desde o início de janeiro, quando Renee Good, 37, foi morta por um agente do ICE. Em resposta às manifestações, Trump já ameaçou de usar Lei de Insurreição, um obscuro dispositivo legal com mais de 200 anos, para conter os protestos em Minneapolis.

Criada em 1807, a legislação permite ao presidente empregar soldados das Forças Armadas em situações em que distúrbios civis ultrapassem a capacidade das autoridades locais de manter a ordem. A legislação foi usada pela Casa Branca durante a Guerra Civil e, nos anos 1960, para impor o fim da segregação racial. A última aplicação ocorreu em 1992, durante os protestos antirracismo em Los Angeles.