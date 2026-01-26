SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte caiu durante a decolagem e matou pelo menos sete pessoas neste domingo (25) na cidade de Bangor, no Maine, nordeste dos Estados Unidos. A aeronave, que carregava oito passageiros, tentou decolar durante a pesada nevasca que atinge boa parte dos EUA nos últimos dias e que é especialmente rigorosa na região do país onde aconteceu o acidente.

Segundo autoridades de aviação, entretanto, outros aviões decolaram em segurança do mesmo aeroporto no mesmo dia, e o acúmulo de neve no momento do acidente não exigia que o aeroporto deixasse de funcionar. A FAA, a agência de aviação civil americana, disse que as causas exatas do que ocorreu serão investigadas.

O aeroporto de Bangor teve as operações suspensas após a queda do avião, que pegou fogo na pista depois do acidente. De acordo com a imprensa americana, o único sobrevivente do voo é um membro da tripulação --o jato privado pertence a uma firma de advoacia no Texas, mas não está claro quem são as vítimas.