SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Europa continuará a depender dos Estados Unidos para sua defesa, e a ideia de que os países da região possam montar um Exército comum é tudo o que Vladimir Putin gostaria de ouvir neste momento.

A afirmação não foi feita por Donald Trump, o presidente americano empenhado em fustigar seus aliados europeus, mas pelo secretário-geral da Otan, a aliança militar liderada pelos EUA que tem 30 de seus 32 membros no continente.

O holandês Mark Rutte deu as declarações nesta segunda-feira (26), em discurso no Parlamento Europeu, em Bruxelas. A fala veio em meio às tensões entre Trump e seus colegas europeus, exacerbada com a exigência de controle sobre a Groenlândia, ilha ártica que pertence ao Reino da Dinamarca.

No final da semana passada, o americano ainda cobrou mais empenho dos parceiros da Otan, criada em 1949 para conter Moscou na Europa, de quem já havia arrancado o compromisso de gasto de 5% do PIB com defesa em até dez anos.

O republicano também irritou a aliança ao dizer que ela não tinha participado da linha de frente da intervenção ocidental no Afeganistão (2001-2021). Morreram a serviço dos EUA 3.621 militares, 1.115 deles integrantes da aliança não americanos.

O azedume fez o chanceler espanhol, José Manuel Albares, e o comissário europeu para Defesa, o lituano Andrius Kubilius, levantarem a ideia de Forças Armadas pan-europeias. A proposta, disse Rutte, "vai fazer as coisas mais complicadas". "Eu acho que Putin vai amar, então pensem de novo", completou.

Para começar, disse o holandês, "você precisa construir sua própria capacidade nuclear, o que custa bilhões e bilhões de euros". "Nesse cenário, você perderia o garantidor final de nossa liberdade, que é o guarda-chuva nuclear dos EUA. Então ei, boa sorte."

A Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo, seguida de perto pelos EUA, que mantêm cerca de cem bombas de uso tático, limitado ao campo de batalha, em seis bases na Europa. Membros da Otan, a França tem o quarto maior estoque de ogivas do mundo, atrás da China, e o Reino Unido, o quinto.

Rutte está certo na prática, mas o rearmamento europeu já é uma realidade, com países como a Alemanha e Polônia investindo pesadamente no setor. O temor do desengajamento de Trump do continente não é sem motivo: sua nova Estratégia de Defesa Nacional, lançada na sexta (23), prevê que a Europa cuide de se proteger.

O chefe da Otan voltou a dizer que a prioridade nas negociações sobre a Groenlândia é aumentar o papel da Otan na defesa do território. E buscou desvincular a situação lá com a crise da Ucrânia, cuja solução da guerra iniciada por Putin há quase quatro anos segue para ele sendo a prioridade do clube militar.

Neste fim de semana, houve a primeira rodada de conversas diretas reunindo ucranianos, russos e americanos, em Abu Dhabi. O Kremlin disse, de forma pouco usual, que houve avanços nos principais temas em debate, mas, aí voltando ao ceticismo característico, que faltam muitos detalhes.

Nesta segunda, o presidente Volodimir Zelenski pediu que EUA e Europa sigam pressionando Moscou. A nova série de conversas está marcada o domingo (1), e o ucraniano disse que "seria bom até que fosse antes".

Segundo ele, foram discutidos temas principalmente de segurança, as garantias que os aliados ocidentais darão para que Putin não volte a atacar se houver a paz. Aqui o nó é a ideia europeia de uma força de paz, que o Kremlin rejeita de forma liminar.

Há também a espinhosa questão territorial, com Putin mantendo sua demanda pelos territórios que ocupa e a porção deles que ainda não controla, e Zelenski rejeitando quaisquer perdas, por inevitáveis que pareçam.

Em campo, os russos seguiram o bombardeio constante de instalações energéticas do vizinho, que enfrenta temperaturas negativas sem ter acesso regular a eletricidade, água e aquecimento. Em Kiev, um alerta de ataque aéreo de quatro horas lotou o metrô da cidade nesta segunda com pessoas buscando abrigo, e o tráfego de trens foi afetado.