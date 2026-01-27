SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tempestade de neve que atingiu os Estados Unidos causou um apagão generalizado e expôs a população a temperaturas baixíssimas, com termômetros marcando -30 °C em algumas regiões. Ao menos 23 pessoas morreram devido à nevasca, mas o número deve aumentar.

Nove óbitos estão sendo investigados para determinar se a causa da morte está, de fato, ligada ao clima extremo. Entre os casos confirmados, as mortes foram por hipotermia, acidentes ou emergências médicas relacionadas à remoção de neve.

Moradores da chamada região dos Grandes Lagos, que inclui estados como Michigan, Ohio e Wisconsin, acordaram nesta terça-feira (27) com temperaturas extremas, capazes de causar congelamento da pele exposta em questão de minutos.

Em partes de Minnesota e Wisconsin, o Serviço Nacional de Meteorologia registrou temperaturas de -30,6 °C, com a sensação térmica agravando ainda mais o frio. A tempestade deixou mais de 30 centímetros de neve em ao menos 19 estados, ainda segundo o órgão.

Serviços de grande parte do leste dos EUA foram paralisados, com cerca de 700 mil residências sem luz, segundo o site PowerOutage, que monitora a rede elétrica.

Em Nashville, onde a principal companhia elétrica afirmou ter registrado o maior número de apagões simultâneos de sua história, o prefeito disse que árvores ainda estavam caindo e derrubando linhas de energia que já haviam sido restauradas.

O diretor de gerenciamento de emergências da cidade pediu que os moradores se preparassem para ficar sem energia "por um longo período".

Segundo dados do FlightAware, que monitora o tráfego aéreo, ao menos cerca de 5.220 voos nos EUA foram cancelados e mais de 6.500 atrasados até o início da noite de segunda (26). No dia anterior, 11 mill partidas haviam sido canceladas, o maior total diário desde a pandemia.

Cerca de 285 voos programados para esta terça já foram cancelados.

Pelo menos 20 estados e a capital, Washington, decretaram estado de emergência para mobilizar equipes e recursos de resposta. Cidades estabeleceram abrigos emergenciais para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Em Nova York, o Central Park registrou 29 centímetros de neve, estabelecendo um novo recorde diário segundo dados do Serviço Nacional de Meteorologia. Até então, a maior marca havia sido registrada em 1905, com 25 centímetros. Houve recordes registrados em Connecticut em cidades como Albany, Binghamton e Rochester.