SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden criticou nesta terça-feira (27) a atuação do ICE, a agência de imigração dos Estados Unidos, em Minneapolis que resultou na morte de dois americanos. Ele disse que os episódios representam uma traição dos "valores mais básicos" da sociedade americana.

"Não somos uma nação que executa seus cidadãos a tiros nas ruas. Não somos uma nação que permite que seus cidadãos sejam brutalizados por exercerem seus direitos constitucionais", escreveu o democrata em um post no X.

Biden disse ainda que os EUA não são um país que "pisoteia a Quarta Emenda [da Constituição]", que protege cidadãos contra buscas e apreensões irregulares. "O povo de Minnesota permaneceu firme -ajudando membros da comunidade em circunstâncias inimagináveis, falando contra a injustiça quando a veem e responsabilizando nosso governo perante o povo", seguiu.

O democrata afirmou que a população do estado "já sofreram o bastante", acrescentando que "o terror não têm lugar nos Estados Unidos da América, especialmente quando é nosso próprio governo mirando cidadãos americanos".

"Ninguém sozinho pode destruir o que a América representa e em que acredita, nem mesmo um presidente, se nós -todos os americanos- nos unirmos e nos manifestarmos", acrescentou, em referência a Donald Trump.

O democrata citou o nome dos dois americanos mortos, Reneé Good e Alex Pretti, pedindo que sejam conduzidas "investigações completas, justas e transparentes". Biden se junta a antecessores democratas Bill Clinton e Barack Obama que já haviam repudiado publicamente a atuação do ICE.

Alex Pretti foi morto durante abordagem de agentes federais no sábado (24). O governador de Minnesota, o democrata Tim Walz, chamou a ação de "mais um ataque a tiros horrível" por agentes federais.

Pretti era um enfermeiro, cidadão americano e morador de Minneapolis. O incidente ocorreu duas semanas após um agente do ICE ter matado a tiros Renée Good, cidadã americana também de 37 anos, na mesma cidade.