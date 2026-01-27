BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone com Emmanuel Macron, da França, sobre o Conselho da Paz, criado por Donald Trump para governar a Faixa de Gaza após a guerra Israel-Hamas. O novo contato ocorre um dia após Lula ter tratado do tema diretamente com o americano.

Por cerca de uma hora, de acordo com a nota divulgada pelo Planalto, os líderes defenderam o fortalecimento da ONU e concordaram que iniciativas relativas à paz e à segurança devem estar alinhadas aos mandatos do Conselho de Segurança e aos princípios e propósitos da Carta da ONU.

Os dois também trataram do acordo UE-Mercosul, pauta de interesse do Brasil e alvo de divergências com a França. Lula afirmou que o pacto é positivo para os dois blocos e constitui uma importante contribuição para a defesa do multilateralismo e do comércio.

Lula e Macron também trocaram impressões sobre a situação na Venezuela, cujo ditador, Nicolás Maduro, foi derrubado por Trump e levado a julgamento nos Estados Unidos. "Ao condenar o uso da força em violação ao direito internacional, concordaram a respeito da importância da paz e da estabilidade na América do Sul e no mundo", diz a nota do governo brasileiro.