BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que Donald Trump precisa permitir que a Venezuela exerça sua soberania, após os Estados Unidos terem derrubado Nicolás Maduro do poder e levado o ditador a julgamento.

"É importante que o presidente Trump permita que a Venezuela possa cuidar da sua soberania, cuidar dos interesses democráticos da Venezuela, e vamos ver o que vai acontecer", disse a jornalistas durante sua passagem pelo Panamá, nesta terça-feira (27).

"Eu acho que nós temos que ter um pouco de paciência, porque quem vai encontrar uma solução para o povo da Venezuela é o povo venezuelano. Não será o Brasil, não será os Estados Unidos, será a Venezuela, e nós temos que ter paciência e ajudar com que o povo venezuelano possa cuidar do seu destino."

Lula disse ainda que irá conversar novamente com Delcy Rodríguez, vice de Maduro que assumiu o governo do país após a derrubada de Maduro.

O petista disse ainda que não entrou em detalhes sobre a situação da Venezuela nos dois contatos que fez com a líder interina do país. "Ela estava muito preocupada com os acontecimentos que eram muito recentes. Eu, 'próximamente', vou falar com a presidenta Delcy. Eu espero que ela consiga dar conta do recado", declarou.

Em sua fala, o presidente brasileiro disse ainda que espera marcar com o presidente Trump uma visita a Washington, capital dos EUA, no começo de março, tópico conversado entre os dois no último telefonema.