SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um agente do ICE, o serviço de imigração dos Estados Unidos, tentou invadir o consulado do Equador em Minneapolis, disse nesta terça-feira (22) o Ministério das Relações Exteriores do país sul-americano. A cidade nos EUA é alvo há semanas de operação do governo Donald Trump contra imigrantes, e dois cidadãos americanos já foram mortos por agentes federais em menos de um mês.

Segundo o governo em Quito, "os funcionários [do consulado] impediram a entrada" do agente na manhã desta terça para garantir a proteção dos equatorianos que estavam no prédio e ativaram os protocolos de emergência do Ministério das Relações Exteriores do país.

Após a tentativa de invasão, "a ministra das Relações Exteriores apresentou imediatamente uma nota de protesto à Embaixada dos Estados Unidos no Equador, para que atos dessa natureza não se repitam em nenhuma das repartições consulares do Equador nos EUA", disse a chancelaria.

Até o início desta noite, o ICE e Casa Branca não se pronunciaram sobre o ocorrido. Via de regra, o direito internacional proíbe que policiais ou quaisquer integrantes do governo do país-sede entrem em consulados ou embaixadas sem a permissão do cônsul ou embaixador.

O governo do presidente Daniel Noboa é considerado próximo a Trump.

Tags:

Quito