SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um juiz federal dos Estados Unidos proibiu nesta terça-feira (27) que autoridades de imigração deportem Liam Conejo Ramos, 5, e seu pai, Adrian Conejo Arias. Ambos estão detidos em um centro do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega) há uma semana. Eles são cidadãos do Equador.

A decisão do magistrado Fred Biery é de caráter temporário e vale, segundo ele, "até nova ordem do tribunal". Biery também proibiu o ICE de transferir ambos do distrito oeste do Texas, onde estão, "durante a pendência deste litígio e até nova ordem".

Segundo uma escola de Minneapolis, agentes do ICE apreenderam o menino de cinco anos durante uma batida de imigração na cidade e usaram-no como isca para tentar entrar em uma casa e prender mais imigrantes.

O caso aconteceu no último dia 20, de acordo com o Departamento de Segurança Interna do governo de Donald Trump. Oficiais fizeram uma operação para prender Adrian, que, segundo as autoridades, estaria em situação irregular. O ICE diz que Arias tentou fugir, abandonando seu filho Liam, também nascido no Equador.

Durante entrevista a jornalistas após as detenções, o advogado Marc Prokosch, que representa Arias, negou as afirmações do governo Trump e afirmou que não procede que ele e sua família estivessem em situação irregular nos EUA.

A superintendente do distrito escolar de Columbia Heights, onde Liam estuda, disse que a operação aconteceu quando Adrian chegava em casa depois de buscar o menino na pré-escola. Após prender o pai, os agentes teriam, então, pedido à criança que batesse na porta da casa para saber se mais pessoas estavam ali.

"Eles usaram [Liam] como isca", disse a superintendente Zena Stenvik em entrevista coletiva nesta quinta. "Por que apreender uma criança de cinco anos? Não é possível que alguém acredite que [o menino] é um criminoso violento", continuou a administradora.

Outro adulto que mora com Liam e não foi identificado teria, então, "implorado aos agentes" para que não levassem o menino e o deixassem na casa. Eles se recusaram e levaram pai e filho embora 20 minutos antes que o irmão mais velho de Liam, que está no ensino fundamental, chegasse em casa e descobrisse que os dois foram detidos.

Em nota, o ICE disse que Adrian Conejo é um "imigrante ilegal solto dentro do país pelo governo Biden" e que pais detidos para deportações têm a opção de que seus filhos os acompanhem de volta ao país de origem --sem especificar se Adrian fez essa escolha. O ICE também não explicou por que não deixou Liam com o outro adulto que se apresentou durante a operação e implorou para ficar com a criança.

Advogados de imigração dizem que, uma vez deportado, é extremamente improvável que um imigrante tenha permissão para entrar nos EUA de novo.

O advogado da família de Liam diz que Adrian e o menino não estão em situação irregular e aguardam decisão em seu pedido de asilo, tendo entrado de maneira correta nos EUA. Os dois estão presos em um centro de detenção do ICE em San Antonio, no Texas, a cerca de 2.000 quilômetros de distância de Minneapolis.