PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Líderes da ultradireita criaram polêmica na França por defenderem a adoção no país de uma "política de remigração", com um órgão nos moldes do ICE, o serviço de imigração dos EUA acusado de assassinar dois civis, cidadãos americanos, que se manifestavam contra operações em Minneapolis.

As declarações ocorrem no momento em que a divulgação dos números da imigração na França serve de munição aos defensores da remigração. Segundo o Ministério do Interior, o número de estrangeiros com visto permanente aumentou 3% em 2025, atingindo 4,5 milhões, ou cerca de 6% da população.

Éric Zemmour, do partido Reconquista, afirmou em entrevista a um canal de TV que "será preciso adaptar [o ICE] às estruturas francesas, mas é preciso ser impiedoso" com os imigrantes clandestinos. Zemmour foi o quarto colocado na eleição presidencial francesa de 2022, com 7% dos votos.

Em entrevista a uma rádio, Marion Maréchal, do partido Identidade-Liberdades, esquivou-se de criticar o ICE pelas mortes de Renee Good e Alex Pretti, tachando-as de "acidentes infelizes" provocados por "militantes de extrema esquerda que se interpõem à ação policial".

Maréchal é sobrinha de Marine Le Pen, principal pré-candidata do maior partido de ultradireita, a Reunião Nacional (RN), à eleição presidencial de 2027. Nas redes sociais, supremacistas brancos defenderam explicitamente a implantação de um ICE francês, segundo o jornal Libération.

O advogado Arno Klarsfeld, filho do célebre casal de caçadores de nazistas Serge e Beate Klarsfeld, defendeu "grandes operações como faz Trump com o ICE, tentando apanhar o máximo de estrangeiros em situação irregular". A frase causou surpresa porque o termo empregado por ele em francês, "rafles", é o mesmo usado para descrever a captura em massa de judeus ?inclusive o avô do advogado? pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.

Ironicamente, a RN, maior partido da ultradireita, antes entusiasta dos atos de Donald Trump, passou a adotar um discurso cauteloso. Segundo analistas políticos, Marine Le Pen receia ser vista como a candidata de Trump, no momento em que o presidente americano é visto pela opinião pública francesa como hostil à Europa.

Jordan Bardella, pupilo de Le Pen ?e possível candidato presidencial alternativo, já que ela está recorrendo de uma pena de inelegibilidade por desvio de fundos europeus?, disse ter elogiado Trump antes "porque ele defende o interesse americano".

No ano passado, 384 mil estrangeiros ganharam o primeiro visto permanente, uma alta de 11%. Desse total, dois terços foram concedidos por "motivo humanitário". Quase 25 mil imigrantes foram expulsos da França no ano passado.

Mas o número de ilegais regularizados caiu 10%, para apenas 28 mil. Isso seria consequência do endurecimento das condições de regularização, decidida pelo então ministro do Interior Bruno Retailleau, que tem ambições presidenciais e busca agradar o eleitorado anti-imigração.

Retailleau tornou mais difícil, a partir deste ano, a prova de francês obrigatória para obter a cidadania. Também passou a ser exigido um "teste cívico" com 40 perguntas, sobre leis, história e "princípios e valores da República". É preciso acertar pelo menos 32 respostas. No ano passado, 62 mil pessoas obtiveram a nacionalidade francesa, queda de quase 7% em um ano.