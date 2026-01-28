SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cinco pessoas morreram após a queda de um avião a 254 quilômetros de Mumbai, na Índia, na manhã desta quarta-feira (28). Um vice-ministro estava entre as vítimas.

Jatinho que caiu levava Ajit Pawar, 66, vice-ministro do estado de Maharashtra. Todas as pessoas que estavam na aeronave morreram, segundo a agência de notícias Associated Press.

Aeronave, um Bombardier Learjet 45, tinha deixado a cidade de Mumbai e seguia para Baramati, cidade onde Pawar nasceu. Dentro do avião também estavam dois membros da equipe do vice-ministro e dois tripulantes.

Piloto do avião tentava fazer um pouso com baixa visibilidade na cidade de Baramati quando o acidente aconteceu. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram colunas de fumaça após uma explosão e o trabalho de equipes de resgate.

Viagem do vice-chefe de estado era feita para uma campanha eleitoral local, segundo a Associated Press. O político era considerado um dos líderes mais influentes do estado e começou sua carreira na década de 1980, por influência do tio, que é dono do partido político Bharatiya Janata.

Primeiro-ministro da Índia lamentou a morte e chamou Pawar de "líder do povo". Em publicação nas redes sociais, Narendra Modi disse que o vice-governador tinha "paixão por empoderar os pobres e oprimidos".