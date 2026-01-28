SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tempestade Kristin que atingiu Portugal na madrugada desta quarta-feira (28) matou ao menos cinco pessoas e deixou 850 mil residências sem luz na região de Lisboa e no centro do país, segundo os serviços de emergência.

As chuvas intensas e as rajadas de vento que chegaram a 150 km/h causaram inúmeros danos, provocando quedas de árvores, alagamentos e deslizamentos de terra. Serviços de emergência atenderam cerca de 1.500 ocorrências entre 0h e 8h do horário local desta quarta.

Uma das vítimas estava dentro de seu carro em Vila Franca de Xira, nos arredores de Lisboa, quando foi atingida por uma árvore arrancada pela raiz, informou a Proteção Civil. Os outros quatro óbitos ocorreram no distrito de Leiria, no centro do país, segundo informações de autoridades.

Uma das vítimas morreu em decorrência da queda de uma "estrutura metálica" em Monte Real, que fica dentro de Leiria.

Diversas vias de transporte permaneciam interditadas ou parcialmente bloqueadas nesta quarta, incluindo a principal rodovia que liga Lisboa ao norte de Portugal. O tráfego ferroviário também foi afetado em várias regiões.

Vários municípios decidiram suspender as aulas. Em Figueira da Foz, no litoral da região central de Portugal, o vento derrubou uma roda-gigante.

A tempestade Kristin seguiu para o leste e chegou à Espanha na manhã desta quarta, provocando fortes nevascas em Madri. Autoridades locais pediram à população que evite "deslocamentos desnecessários".

Mais de 160 estradas na Espanha foram afetadas pela neve. A agência meteorológica nacional de Espanha, AEMET, alertou que diversas áreas do país enfrentariam ventos muito fortes, com algumas rajadas de vento podendo atingir a força de furacão.