SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com o presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, na noite de terça-feira (27), no Panamá, em uma agenda paralela ao Fórum Econômico Internacional da América Latina.

Nesta quarta (28), o petista deverá ter também reuniões bilaterais com os presidentes da Bolívia, Rodrigo Paz, e do Panamá, José Raúl Mulino. Os líderes visitarão a eclusa de Cocolí, uma das menores do Canal do Panamá, e participarão um almoço oferecido pelo governo panamenho.

A previsão é de que Lula embarque de volta a Brasília às 16h25.

Segundo comunicado do Planalto, o encontro entre Kas e Lula durou uma hora e meia. "Ambos reiteraram a importância de manter e aprofundar as relações bilaterais entre Brasil e Chile, destacando a disposição de ampliar a cooperação em áreas como infraestrutura, energia renovável, comércio e turismo", afirmou o governo brasileiro, em nota.

Uma foto dos dois líderes, sorrindo e apertando as mãos, foi divulgada após a reunião.

Kast, líder do Partido Republicano, de extrema direita, assumirá o poder em 11 de março. Ele venceu com folga as eleições no segundo turno em dezembro de 2025 contra a candidata de esquerda Jeannette Jara, com a promessa de adotar a linha-dura contra a criminalidade e a imigração irregular.

Kast tem um histórico de declarações críticas ao presidente Lula e favoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em 2018, ao comentar a decisão de Bolsonaro de nomear o então juiz Sergio Moro para o cargo de ministro da Justiça, Kast afirmou em um post no X que "Lula é corrupto, não uma vítima" ?o petista tinha sido preso por decisão de Moro.

A publicação era em resposta a uma publicação da então senadora Gleisi Hoffmann (PT), que chamou a nomeação à época de "farsa do século".

Além de Lula, participaram do encontro os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Gustavo Feliciano (Turismo) e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento).