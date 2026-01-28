BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (28) que o prefeito democrata de Minneapolis, Jacob Frey, viola a lei e está "brincando com fogo". A cidade é palco de grande operação de forças federais de migração que mataram dois cidadãos americanos neste mês.

"Surpreendentemente, o prefeito Jacob Frey acabou de dizer que 'Minneapolis não impõe e não vai impor leis federais de imigração'. Isso é depois de eu ter uma conversa muito boa com ele. Alguém do seu entorno próximo poderia explicar que essa declaração é uma séria violação da lei, e que ele está BRINCANDO COM FOGO!", escreveu Trump na rede Truth Social.

Frey, assim como o governador também democrata de Minnesota, Tim Walz, têm feito oposição às medidas federais no estado e na cidade.

Agentes mataram Renée Good e Alex Pretti neste mês em Minneapolis, ambos cidadãos americanos de 37 anos abordados por funcionários de agências federais de migração enquanto se opunham pacificamente às ações. Good e Pretti foram mortos a tiros em abordagens que o governo Trump justificou como atos de legítima defesa ?embora testemunhas e vídeos gravados por vários ângulos estejam em contradição com a versão oficial.

Trump iniciou uma mudança de tom com relação, principalmente, à morte de Pretti, ocorrida neste sábado (24). Diante da repercussão negativa, o governo, que inicialmente chamou o enfermeiro de "terrorista doméstico" pronto para "massacrar" agentes federais, passou a dizer que estava revisando o caso.