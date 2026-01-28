SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A agência de notícias AFP afirmou nesta quarta-feira (28) que o grupo terrorista Hamas, que controla a Faixa de Gaza, está pronto para transferir o comando da região ao Comitê Nacional para o Governo de Gaza (NCAG, em inglês).

"Os protocolos estão preparados, os arquivos estão completos e os comitês estão em vigor para supervisionar a transferência, garantindo uma transferência completa de governança na Faixa de Gaza em todos os setores para o comitê tecnocrático", disse o porta-voz do Hamas, Hazem Qassem, à AFP.

As negociações para a saída do Hamas do controle do território palestino fazem parte do acordo de cessar-fogo negociado entre o grupo terrorista e Israel com o apoio dos Estados Unidos, em 2025. O NCAG é presidido por Ali Shaath, ex-ministro dos Transportes da Autoridade Palestina, entidade que governa parcialmente a Cisjordânia ocupada.

O conselho é formado por 15 palestinos nascidos em Gaza, mas ligados à Autoridade Palestina, e foi classificado como um colegiado "técnico", com o objetivo de reconstruir a infraestrutura destruída pelos dois anos de bombardeamento por Israel. O órgão é subordinado ao Conselho da Paz encabeçado pelo presidente americano Donald Trump.

Nesta quarta, Qassem demandou que a passagem de Rafah, cidada no sul do território, entre Gaza e Egito "deve ser aberta em ambas as direções, com total liberdade de saída e entrada para a Faixa de Gaza, sem quaisquer obstáculos israelenses".

Qassem disse no dia 12 de janeiro que o grupo já havia instruído todas as instituições de seu governo em Gaza a se prepararem para a transição de poder, segundo o Middle East Monitor. Ele afirmou ainda que a decisão de abrir mão do controle do território era definitiva.

Em uma carta aos funcionários do governo, vista pela agência de notícias Reuters, o Hamas instou seus mais de 40 mil servidores civis e pessoal de segurança a cooperar com o NCAG, mas garantiu que estava trabalhando para incorporá-los ao novo governo.

Nesta terça-feira (27) a Reuters afirmou que o grupo terrorista quer negociar para manter 10 mil homens atuando nas forças policiais montadas pelos Estados Unidos para comandar a segurança do território. A demanda deve encontrar resistência de Israel.