SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Argentina, Javier Milei, surpreendeu o público que assistia ao espetáculo desta terça-feira (27) da humorista Fátima Florez ao subir no palco do teatro onde o show da ex-namorada ocorria para cantar a música "El Rock del Gato".

A música foi lançada em 1989 pela banda Ratones Paranoicos e se tornou um dos maiores clássicos do rock argentino. A interpretação do ultraliberal, que teve uma banda cover dos Rolling Stones na adolescência, ocorreu em Mar del Plata, cidade a 400 km de Buenos Aires.

A cena viralizou rapidamente com a ajuda do próprio Milei, que compartilhou o vídeo do momento em suas redes sociais.

Ele foi ao show no Teatro Radio City com sua irmã, Karina Milei, e a ministra do Desenvolvimento Humano, Sandra Pettovello. O presidente foi ovacionado, embora, a poucos metros de distância do teatro, houvesse protestos de opositores, segundo a imprensa argentina.

Imitadora de personalidades como Shakira e Madonna, María Eugenia, nome verdadeiro de Fátima, ficou famosa principalmente por parodiar na televisão os trejeitos e a voz de Cristina Kirchner, ex-presidente argentina, atualmente em prisão domiciliar.

Segundo Flórez, o encontro com o ultraliberal ocorreu no fim de 2022, em um programa de entrevistas de Mirtha Legrand, famosa apresentadora argentina.

Em outra conversa com Legrand, em outubro de 2023, Flórez diz que "muito depois" do encontro eles começaram a trocar mensagens pelas redes sociais. "Eu estava no Uruguai e começamos a nos escrever. Tivemos uma conexão diferente, alguma coisa aconteceu", disse a humorista à apresentadora.

O namoro foi anunciado uma semana depois das primárias argentinas de agosto de 2023, nas quais Milei teve uma votação surpreendente de 30%, suficiente para alcançar a liderança. A primeira aparição pública aconteceu semanas depois, 15 dias antes do primeiro turno.

Antes de assumir o namoro com Flórez, Milei dizia que sua irmã e estrategista de sua campanha, Karina, faria o papel da primeira-dama. O presidente anunciou o fim do relacionamento em abril de 2024, quatro meses depois de tomar posse.