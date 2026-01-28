SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O avião que havia desaparecido com 15 pessoas a bordo nesta quarta-feira (28) foi encontrado perto da fronteira da Colômbia com a Venezuela. Ninguém sobreviveu. Entre as vítimas está um candidato à Câmara Baixa, informou à AFP a autoridade aérea colombiana nesta quarta-feira (28).

Aeronave foi localizada por agricultores em uma área rural do município de La Playa de Belén. Segundo o site Noticias Caracol, moradores da região ouviram um estrondo antes de acharem a aeronave no solo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o avião destruído e fumaça saindo das estruturas da aeronave.

Avião transportava 13 passageiros e 2 tripulantes. O Ministério de Transportes da Colômbia e a Aeronáutica Civil, que supervisiona os voos no país, afirmaram que a rota da aeronave era entre Cúcuta e Ocaña, cidades da região de Santander, nordeste colombiano. A companhia aérea estatal Satena disse que havia dois tripulantes a bordo.

A aeronave decolou da cidade fronteiriça de Cúcuta às 11h42 (13h42 no horário de Brasília) para um voo de cerca de 23 minutos. A plataforma de monitoramento de voos FlightRadar registrou a saída do avião. Porém, a torre de controle perdeu o contato com o avião minutos antes do pouso, por volta do meio-dia (14h00 de Brasília).

"Não há sobreviventes", disse à AFP um funcionário da Aeronáutica Civil Colombiana, autoridade aérea do país. O governo mobilizou a Força Aérea para buscar o avião e recuperar os corpos no local do acidente, uma área do norte de Santander, com vastas regiões controladas pela guerrilha do ELN (Exército de Libertação Nacional).

Ainda não se sabe a causa do acidente, informou o Ministério de Transportes colombiano. À imprensa, a ministra María Fernanda Rojas disse que a pasta acionou todos os protocolos necessários para investigar o caso.

Satena divulgou a lista dos passageiros e tripulação. A empresa comunicou que outras informações serão comunicadas pelos canais oficiais da companhia após confirmação pelas autoridades.

Aeronave é um modelo Beechcraft 1900 de matrícula HK4709, da companhia Satena. A empresa disse tratar do assunto com autoridades e disponibilizou um telefone para contato de familiares de pessoas que embarcaram no avião.

Ministro do Interior colombiano, Armando Benedetti, lamentou as mortes.

MORTES

Partido Social de Unidade Nacional lamentou a morte de Diógenes Quintero, candidato da sigla liberal à Câmara dos Representantes. "Foi um líder comprometido com a sua região, com um uma firme vocação de serviço e um profundo sentimento de responsabilidade pública", escreveram. Quintero foi eleito para representar a região de Catatumbo no processo de paz para o mandato legislativo entre 2022 e 2026, e esperava ser reeleito nas legislativas de março.

Natalia Acosta Salcedo, membro da equipe de Quintero, também estava no voo e morreu. "Foram juntos, trabalhando pelo que acreditavam, andando pela terra que tanto amavam. Às suas famílias, o nosso abraço infinito", divulgou a equipe de Quintero na página dele no Instagram.

Outra vítima foi Carlos Salcedo. Ele era candidato a uma vaga parlamentar.