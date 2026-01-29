SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A líder interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, e a principal opositora do regime, María Corina Machado, trocaram farpas nesta quarta-feira (28), em meio a uma crescente pressão de Washington sobre Caracas e à incerteza sobre o futuro do país sul-americano.

A vencedora do Prêmio Nobel da Paz se reuniu com o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, em Washington. "Acho que ninguém confia em Delcy Rodríguez", disse María Corina após o encontro, que ocorreu de portas fechadas, acrescentando que "acabaram as opções" para a líder interina.

Questionada se aceitaria dividir provisoriamente o poder com Delcy para garantir a transição, María Corina respondeu: "Estamos dispostos e, de fato, trabalhando para facilitar uma transição real. Esta não é uma transição na qual as máfias permanecem no poder e, no fim, os cidadãos acabam sofrendo."

A reunião ocorreu logo após Rubio ter participado de uma audiência no Senado em que foi questionado sobre a situação da Venezuela. O secretário de Estado afirmou que o país terá eleições, mas que o cenário exige tempo e cautela. Ele também disse que o governo Donald Trump está monitorando de perto o desempenho das autoridades interinas e não descarta a possibilidade do uso de força novamente.

Delcy, que vem adotando uma posição morde-e-assopra em relação aos Estados Unidos, não demorou em reagir. Sem citar María Corina nominalmente, a líder interina instou os que pretendem "perpetuar dano e agressão" contra a Venezuela a ficarem em Washington.

"Aqui, não vão entrar para prejudicar a paz e a tranquilidade", disse Delcy durante uma cerimônia em Caracas em que a Forças Armadas juraram lealdade e subordinação a ela. O ato reuniu cerca de 3.200 militares, que desfilaram diante da líder interina.

"Que venham todos os que amem de verdade a Venezuela, mas os que pretendem perpetuar o dano e a agressão contra o povo da Venezuela, que fiquem em Washington", afirmou. "Estamos dispostos ao entendimento, estamos dispostos ao diálogo, mas não estamos dispostos a outra agressão."

Delcy assumiu a liderança do país após a captura do ditador Nicolás Maduro em 3 de janeiro. Ela foi apoiada pelo governo Trump por ser vista como uma figura capaz de conduzir um processo de estabilização da economia venezuelana, iniciando uma aproximação entre Caracas e Washington.

"Aqui ninguém se rendeu, aqui estivemos em combate", declarou ela na cerimônia. O ato foi simbólico, já que os militares já haviam reconhecido Delcy como a nova líder do país pouco depois da queda de Maduro ?as Forças Armadas têm sido o sustentáculo da chamada Revolução Bolivariana, iniciada pelo ex-presidente Hugo Chávez.

Delcy reestruturou os comandos militares, com a nomeação de generais para 12 das 28 comandâncias regionais em todo o país, e designou um ex-chefe do serviço de inteligência, o Sebin, como novo comandante de sua guarda presidencial.

Na cerimônia, os militares entregaram a espada do herói da Independência, Simón Bolívar, a Delcy. "Juramos lealdade e subordinação absolutas", disse o ministro da Defesa, Vladimir Padrino. O ato também reuniu membros das forças policiais, chefiadas pelo poderoso ministro do Interior, Diosdado Cabello.

"Nossa lealdade à Constituição nacional e à sua presidenta interina é absoluta, porque entendemos que defender sua gestão é defender a continuidade do governo e a integridade do povo venezuelano", disse o chavista conhecido por ser linha-dura.

Desde que chegou ao poder, Delcy também mudou ministros e impulsionou leis para incentivar o investimento estrangeiro no setor petrolífero venezuelano, chave na agenda de Trump para a Venezuela.

A liderança interina delea estende-se, em princípio, por no máximo seis meses, prazo previsto para a convocação de eleições. No entanto, o filho de Maduro que seguiu para a política, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conhecido como Nicolasito, descartou esse cenário por ora.

Ele argumenta que o seu pai foi sequestrado, não capturado, e que, portanto, a norma constitucional não se aplica. Rubio afirmou perante o Senado que a mudança de regime "não vai acontecer de um dia para o outro". "Mas acho que estamos alcançando avanços bons e decentes", disse.